Происшествия

"Спайдермен" уже не тот: под Киевом парень в костюме киногероя убил соседа табуреткой (фото)

В Киевской области задержали 23-летнего парня, который надев костюм «Спайдермена», забил до смерти жителя села Горенка табуреткой и деревянной палкой. Ранее в Полтавской области сын убил родителей и поджег дом.

В прокуратуре Киевской области уточняют, что убийство произошло 14 июля на территории домовладения погибшего, у которого были длительные неприязненные отношения с 23-летним парнем, кстати, ранее судимым.

«От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте совершения преступления еще до приезда скорой медицинской помощи. Интересно, что на момент совершения указанного преступления подозреваемый замаскировался, надев костюм «Спайдермена», — говорится в сообщении.

Агрессивного молодого человека задержали, ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). В суд подано ходатайство о взятии подозреваемого под стражу на 60 суток.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ирпене (Киевская область) 19-летний парень расстрелял из травматического оружия свою бывшую девушку и ее нынешнего молодого человека, а после задержания застрелился в отделении полиции.

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