Троллинг высшего уровня: ВСУ оригинально пригласили боевиков в "бригаду 200"

Украина

На позициях боевиков террористической «ДНР» появились украинские листовки, в которых их «приглашают в состав бригады «200-х». Соответствующее фото опубликовал в соцсети украинский офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»), освещающий вооруженную агрессию РФ против Украины. Напомним, ранее террорист Гиркин заявил, что за боевиков на Донбассе уже некому воевать.

Для спецоперации задействовали дрон.

На листовках изображены погибшие главари боевиков «ДНР». Также здесь присутствует подпись «До скорого!».

В сети по-достоинству оценили изобретательность украинских военных.

«Невероятные у нас воины», — написала Таша Парус.

Напомним, ранее Штирлиц сообщил в сети, что только за неделю «бригада 200» террористической «республики» пополнилась 10 погибшими боевиками.

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