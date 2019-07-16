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Оставила на земле и ушла: в Киеве полиция разыскала женщину, бросившую новорожденного ребенка сразу после родов
Во вторник, 16 июля, в Киеве во дворе жилого дома по улице Славгородская, 3/5 был найден новорожденный ребенок. Плач малыша услышала местная жительница около 5 часов утра и сразу вызвала полицию. Подобная ситуация произошла в селе Николаевское Николаевской области, где женщина родила ребенка и бросила его на пустыре.
Киевлянка пошла на звук и увидела младенца, лежавшего на земле за трансформаторной будкой. Она вызвала медиков и полицию. Врачи в экстренном порядке доставили малыша в роддом на Харьковском шоссе.
Правоохранители, прибывшие на место ЧП, выяснили, что приблизительно в это же время со двора соседнего дома госпитализировали женщину с серьезным кровотечением и признаками недавних родов. Во время диалога она отрицала, что была беременна и родила ребенка. Однако семья этой женщины подтвердила ее беременность и то, что утром она вышла из дома, чтобы подышать свежим воздухом.
Что происходило после того, как женщина вышла на улицу и по какой причине она оставила малыша на земле — будут выяснять правоохранители. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.
На данный момент жизни младенца ничего не угрожает, а роженица находится в больнице. У нее потеря крови.
Ранее «ФАКТЫ» уже писали о подобных случаях. Так в марте на окраине Киева в лесу возле станции метро «Красный хутор» обнаружили тело новорожденного ребенка, завернутого в пакет. А в Одесской области женщина закопала свою новорожденную дочь живьем в огороде.
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