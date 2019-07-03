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Происшествия

В Одессе погибла 5-летняя девочка, подозревают антимоскитную сетку (фото)

8:17 3 июля 2019 185
ребенок открытое окно
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером во вторник, 2 июля, из окна 10 этажа жилого дома в Приморском районе Одессы выпал ребенок.

Как сообщили в полиции, пятилетняя девочка в результате падения получила не совместимые с жизнью телесные повреждения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, после чего будет дана соответствующая правовая квалификация.

Как стало известно «ФАКТАМ», ЧП случилось в курортном микрорайоне Аркадия, в доме по улице Генуэзской. По словам очевидцев, причиной несчастного случая стала, вероятнее всего, плохо закрепленная на оконной раме антимоскитная сетка, о которую оперся ребенок.

Отметим, подобные трагические случаи, увы, не редкость. Но бывают и счастливые исключения. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Николаеве по аналогичной причине из окна выпал трехлетний малыш. Ребенок остался жив и был госпитализирован. А в Путивле Сумской области пятилетний мальчик упал с высоты пятого этажа и также чудом остался жив.

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