Вокруг одни нечистоты: в Крыму бьют тревогу из-за новой катастрофы

Происшествия

Жители оккупированной Феодосии собирают подписи под обращением к властям города и Крыма с просьбой закрыть для купания центральный пляж, в который реками сливают бытовые отходы и стоки канализации.

В своем письме крымчане сообщают, что на центральном пляже не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы возле канализационно-насосной станции и на базе сезонной стоянки маломерных судов № С-7.

На территории пляжа и лодочной базы сливают жидкие бытовые отходы, а также сточные канализационные воды, загрязняющие акваторию.



Как сообщает крымское издание «Примечания», на данный момент обращение подписали более ста человек.

Напомним, этим летом сообщения о нечистотах на крымских пляжах поступали от жителей Керчи, Коктебеля, ялтинского поселка Отрадное, Севастополя.



Особенно вопиющий случай произошел в Коктебеле, где из-за серьезного прорыва канализации нечистоты попали в акваторию городского пляжа. Местные власти объявили вонючие стоки неопасными «ливневыми». Но, как позже показали результаты анализа, в море текли банальные выбросы из местных туалетов. Собранные в месте сброса анализы показали превышение допустимых норм: по аммиаку — в 168 раз, по фосфатам — в 39 раз, по поверхностно-активным веществам — в 20 раз. Уровень растворенного кислорода показывает: вода в море сильно загрязнена, говорится в выводах экспертов.

Ранее «ФАКТЫ» писали об уничтожении знаменитого грязевого курорта Саки, где в грязевое озеро Ковш сливаются также сливаются канализационные стоки.





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