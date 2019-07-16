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Обмен пленными должен состояться до конца июля: раскрыты подробности переговоров с Сурковым
После того, как в России заявили о ведении консультаций с Украиной об обмене задержанных в районе Керченского пролива 24 украинских моряков, заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко выразил надежду на освобождение пленных «в ближайшее время».
Как сообщает ВВС-Украина, об этом Вадим Пристайко заявил на брифинге после консультаций в «нормандском формате» на уровне советников глав Украины, Германии, Франции и России. По его словам, на данный момент достигнута предварительная договоренность об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10, которая должна быть реализована до конца месяца.
Что же касается пленных моряков, то заместитель руководителя Офиса президента ответил: «Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время. Наша команда в постоянном переговорном контакте, мы осознаем, каковы шансы получить наших ребят обратно».
Вадим Пристайко также сообщил, что в конце августа должен состояться новая встреча советников лидеров нормандской четверки, где будет проведена оценка выполнения договоренностей, достигнутых 12 июля. Встреча в этом формате на высшем уровне пока что не планируется. Также не предпринимались шаги для изменения формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе — приглашения представителям Великобритании и США не направлялись. Замруководителя Офиса президента, комментируя отношения с Россией, заявил, что Украина пока что не будет назначать посла в РФ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на среду, 17 июля, в Лефортовском суде Москвы назначены заседания, где планируют на три месяца продлить арест украинским пленным морякам.
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