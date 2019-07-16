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В Украине разоблачили деятельность международной хакерской группировки
Служба безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований и тайной службой США разоблачила международную хакерскую организацию во главе с украинцем. Об этом 16 июля заявил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов.
По его словам, международную хакерскую организацию возглавлял украинец Михаил Рытиков. Баканов добавил, что Рытикову грозит 50 лет тюрьмы в США, сообщает пресс-служба ведомства.
Одним из «клиентов» Рытикова был хакер Евгений Богачев. Богачев в свое время разработал вредоносное программное обеспечение «ZeuS» с помощью которого похищались личные данные пользователей банков в интернете. Богачев входит в список самых разыскиваемых в США хакеров, за него обещают вознаграждение в 3 млн долларов.
Установлено, с серверов Рытикова запускалось вредоносное программное обеспечение «ZeuS».
Хакеры работали в Dark Net — скрытой части интернета, где возможно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное. Правоохранители сообщили, что группировка насчитывает около 10 основных участников и десятки пособников, посредников в ряде стран мира, а также тысячи клиентов.
«Они обеспокоены тем, что в руках спецслужб оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотнях уголовных дел во всем мире. По нашим оценкам, речь может идти о 40% русскоязычного сегмента Dark Net», — подчеркнул Баканов.
Как писали «ФАКТЫ», Dark Net является скрытой от поисковиков частью интернета. Более подробно о том, что это такое и как функционирует эта часть интернета читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: Купить можно все — оружие, наркотики и даже рабов: что такое даркнет и как он работает (фото).
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