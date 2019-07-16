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От дома почти ничего не осталось: под Киевом прогремел смертельный взрыв (фото)
Во вторник, 16 июля, в селе Сеньковка Бориспольского района в частном жилом доме взорвался газ. В результате ЧП погиб 1 человек и разрушен дом. Об этом в Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Ранее в Украинске (Донецкая область) в квартире четырехэтажного дома взорвался газ, в результате пострадали три человека.
В ликвидации последствий взрыва газовоздушной смеси под Киевом участвовали 9 спасателей и 2 единицы техники.
«ФАКТЫ» писали о взрыве газа в Фастове Киевской области, который разрушил несколько этажей пятиэтажного дома. Подобное ЧП произошло в многоквартирном доме в Шахтах (Ростовская область России), в результате которого погиб человек. А в Черновцах на ул. Якоба фон Петровича разорвало газовый котел в квартире на третьем этаже. В результате была повреждена кирпичная перегородка между двумя квартирами, оконные блоки, мебель, частично двери. Пострадали 4 человека.
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