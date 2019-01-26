Взрыв в многоквартирном доме в Украинске: есть пострадавшие, три квартиры уничтожены (фото)

Происшествия

Ночью в городе Украинске (спутник райцентра Селидово Донецкой области) в квартире четырехэтажного дома произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области. Сейчас на месте работают правоохранители и спасатели.

В дежурную часть Селидовского отделения полиции о происшествии сообщила хозяйка квартиры на первом этаже, в которой взорвался газовый баллон. Хозяева квартиры накануне купили этот баллон и занесли в жилище. В результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка, а также ее 20-летняя и 82-летняя соседки, жители соседних квартир (в результате взрыва две квартиры разрушены, а третья пострадала от вспыхнувшего после взрыва пожара). Женщины госпитализированы в медицинские учреждения с ожогами ног и признаками отравления продуктами горения. Состояние удовлетворительное.

Открыто уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, это не первое ЧП в Украинске, где многоквартирные дома не газифицированы. Два года назад, 15 января 2016-го, в результате аналогичного взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Без жилья остались 18 семей. Газовый баллон взорвался на четвертом этаже в квартире, в которой находились две женщины и трое детей. Двое детей погибли, одна девочка попала в реанимацию. Ее мать от полученных ожогов в больнице скончалась. «ФАКТЫ» следили за дальнейшей судьбой осиротевшей малышки, которая ныне проживает в новой семье.

Фото Покровского отдела полиции

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter