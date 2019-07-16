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На пункте пропуска в Станице Луганской произошло опасное ЧП: есть пострадавший
Во вторник, 16 июля, на территории контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской произошел конфликт между тремя мужчинами, пересекающими линию разграничения. В очереди на проверку документов во время словесной пререпалки один из мужчин применил против своего оппонента перечный газовый баллончик. На днях в Киеве во время встречи с избирателями от газового баллончика пострадал народный депутат.
Как сообщает в Facebook областной главк полиции, все трое мужчин являются жителями временно оккупированной территории Луганской области. Пострадавший проживает в областном центре, а два его оппонента в Алчевске.
В инцидент вмешались полицейские. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. А конфликтующие приглашены в отдел полиции для дальнейшей проверки.
Напомним, в районе пункта пропуска «Станица Луганская» запустили автобус для перевозки пожилых людей и инвалидов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие препятствия приходится преодолевать жителям оккупированной территории Луганской области, чтобы попасть на свободную территорию Украины.
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