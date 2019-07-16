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"Шоу одного актера": Ельченко рассказал, зачем Россия созывает Совбез ООН накануне выборов в Украине
Украина и другие страны мира решили использовать инициированное Россией заседание Совбеза ООН 16 июля, чтобы напомнить о пятой годовщине крушения MH17 на Донбассе, которое устроили российские военные летом 2014 года. Также будут подняты темы удерживаемых Кремлем военнопленных украинских моряков и недавнее военное преступление — расстрелу медиков на Донбассе.
Такой план был разработан украинской делегацией в ответ на предложение России обсудить вступивший 16 июля в силу закон о статусе украинского языка.
«У нас есть четкий план, в соответствии с которым члены Совета безопасности, которые нас поддерживают, прежде всего западные партнеры — как и наша делегация, которая будет выступать последней, используют факт проведения заседания, чтобы сказать России обо всем другом», — цитирует главу миссии Украины при ООН Владимира Ельченко «Укринформ».
По словам дипломата, Россия задумывает заседание как One man show («Шоу одного актера».), где на весь мир будут вещать, как в Украине нарушают права «русскоязычного» населения, что станет настоящей находкой для российского ТВ.
Напротив, союзники Украины поддерживают ее в том, что закон о языке в Украине не имеет никакого отношения к повестке дня Совета безопасности ООН, а сама попытка обсудить «языковой вопрос» на Совбезе за пять дней до парламентских выборов в Украине является вмешательством в избирательный процесс и частью «гибридной» войны.
При этом Ельченко признал, что первоначальный план состоял в срыве заседания, однако эту идею не поддержали Германия и Франция, которые решили не идти на конфронтацию с Россией, чтобы «не портить тот настрой, который, возможно, начал немного позитивно складываться после встречи внешнеполитических советников в «Нормандском формате».
Напомним, 16 мая официальное издание Верховной Рады — газета «Голос Украины» — опубликовала текст закона «О функционировании украинского языка как государственного», а уже 20 мая россияне попытались обвинить Украину в том, что закон о указанный закон «прямо нарушает дух и букву «минских договоренностей». Тогда члены Совбеза ООН проголосовали против проведения экстренного заседания. Заседание 16 июля начнется в 17:00 по киевскому времени.
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