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Стало известно, сколько зарабатывает начальник Генштаба ВСУ Хомчак
Зарплата начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака составляет 64 тысячи 830 гривен. Именно такую сумму вместе с надбавками и премиями Хомчак получил за работу в июне. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в ответ на журналистский запрос.
Так, месячная зарплата Хомчака превышает 15 минимальных зарплат. На сегодня размер минималки в Украине — 4 тысячи 173 гривны, сообщает Канал 24.
При этом первый заместитель начальника Генштаба заработал за июнь 60 тысяч 263 гривны; еще один заместитель — 55 тысяч 481 гривню.
Как писали «ФАКТЫ», президент Украины получает более скромную зарплату. Так, зарплата Владимира Зеленского за июнь составила 28 тысяч гривен. По информации Государственного управления делами, первая зарплата Зеленского за май составила 12,7 тысяч гривен.
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