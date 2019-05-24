Ситуация угрожающая: Хомчак оценил возможность широкомасштабного вторжения РФ в Украину

Украина

Прямого вторжения в Украину со стороны России в ближайшее время не будет. Хотя ситуация на Донбассе напряженная, а местами даже угрожающая, но пока что цели для вторжения со стороны нашего восточного соседа нет. Об этом в интервью УНИАН заявил новоназначенный начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

По словам генерала, для любого вторжения должна быть цель. На данный момент он не видит причин, по которым Кремль мог бы начать наступление на нашу страну.

«Если цели нет, то просто идти убивать никто не будет», — уточнил военный.

При этом он отметил, что угроза прямого вторжения всегда существует.

«Мы должны каждый день заниматься тем, чтобы наша армия была боеспособная, готовая ко всему, что только может нам угрожать», — цитирует Хомчака УНИАН.

Напомним, Хомчак родом из Ровно. Окончил Московское высшее военное командное училище. С начала российской агрессии в 2014 году Хомчак стал командующим сектора «Юг», а летом того же года взял на себя руководство операцией в Иловайске, которая закончилась котлом и гибелью сотен украинских бойцов. Многие военные эксперты оценивают его назначение неоднозначно.

Как писали «ФАКТЫ», Руслан Хомчак решил начать свою работу на посту начальника Генштаба с обновления команды. Почти сразу же ему пришлось давать объяснения по поводу опросов среди военных об их отношении к возможным переговорам с лидерами террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

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