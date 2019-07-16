Лунное затмение: онлайн-трансляция впечатляющего космического явления

Украина

Сегодня, в ночь на 17 июля, в 00:31 по киевскому времени (в 21:31 16 июля по Гринвичу) произойдет частичное лунное затмение. В это время Луна войдет в тень Земли на 65%.

Во время затмения солнечные лучи некоторое время вообще не будут попадать непосредственно на поверхность Луны, и поверхность спутника Земли станет темно-красной, но он не исчезает полностью.

Максимальная фаза затмения наступит через несколько минут — в 0:40 (по киевскому времени). После этого спутник Земли перейдет в стадию полной Луны.

Наблюдать астрономическое явление смогут жители Австралии, Африки, Южной Америки, Ази и большей части Европы, в том числе и Украины.

В Северной Америке данное полнолуние называют «оленьим», что связано с тем, что в это время года у оленей появляются новые рога. Также это явление называют «грозовой Луной» из-за частых гроз летом.

Затмение произойдет в знаке Козерога, и в эту ночь, считают астрологи, землянам нужно быть очень осторожными с мыслями и настраивать себя только на позитив, так как в такой день люди сами программируют себе будущее.

Кроме того, по словам астрологов, лунное затмение 17 июля 2019 года станет «фатальным» для некоторых знаков Зодиака, то есть этот день во многом будет предопределять их судьбу.

Осторожность в день лунного затмения стоит проявить четырем знакам Зодиака — Ракам, Львам, Девам и Скорпионам.

Медики предостерегают, что затмение может отразиться на самочувствии людей, которые будут испытывать головную боль, усталость и раздражение, особенно следует поостеречься хроническим больным и пожилым людям.

После затмения остаток июля будет лучше проводить без суеты и подальше от людей, посвятив это время духовному саморазвитию и медитативным практикам.

О том, что лунное затмение несет жителям Земли, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Близится новое лунное затмение: что о нем надо знать и как себя вести».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter