Гибель дельфина в Кирилловке: на берегу Азовского моря обнаружили печальную находку (видео)

Происшествия

На популярном курорте Кирилловке на берегу Азовского моря обнаружили неприятную находку. Об этом пишет местное издание.

Сообщается, что волны вынесли на песок довольно крупную особь дельфина-азовки.

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Дельфин-азовка — самый дельфин Черного и Азовского морей. Его иногда называют «морской свиньей» из-за толстого, до четырех сантиметров, слоя подкожного жира и шумного дыхания, напоминающего «хрюканье». Длина взрослых животных достигает, как правило, лишь 1,3−1,5 метра при весе около 30 килограммов. Азовки распространены в зоне континентального шельфа по всему периметру Черного моря, заходят в лиманы северо-западного побережья и Сиваш, иногда поднимаются по рекам Дунай, Днепр, Дон и Кубань.

Автор заметки отмечает, что в последнее время гибель этих морских млекопитающих наблюдается повсеместно. Чаще всего причиной становится безответственная деятельность людей — на телах дельфинов видны повреждения от винтов плавсредств и рыбацких сетей.

В целом азовок, по мнению ученых, осталось совсем немного: их количество не превышает тысячи особей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке молодой парень попал в реанимацию после купания в Азовском море.

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