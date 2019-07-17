- 06:15 Не надо меня лизать: София Ротару гневно оттолкнула назойливого фаната
- 05:54 Повышение пенсий в июле: стало известно, кому увеличили выплаты
- 05:25 Скандал в Голливуде: Бен Аффлек влюбился в собственную повариху
- 04:55 В Кирилловке молодой парень попал в реанимацию после купания в Азовском море
- 04:31 Смертельное ДТП под Одессой: погибли двое иностранцев
- 03:50 Малышка «ушла в отрыв»: дочь Лободы засняли за танцами со стаканом в руке
- 03:13 Несколько лишних килограммов веса продлевают женщине жизнь: диетолог объяснила, в чем секрет
- 02:50 Массовое отравление в оккупированном Крыму: госпитализированы десятки детей, трое в реанимации
- 01:48 Арест Шишкана: «воры в законе» лихорадочно пытаются спрятать «общак»
- 01:23 Страны-участницы Совбеза ООН потребовали от России освободить украинских моряков
- 00:55 Гибель дельфина в Кирилловке: на берегу Азовского моря обнаружили печальную находку
- 00:22 В работе Instagram и Facebook произошел очередной сбой (карта)
Гибель дельфина в Кирилловке: на берегу Азовского моря обнаружили печальную находку (видео)
На популярном курорте Кирилловке на берегу Азовского моря обнаружили неприятную находку. Об этом пишет местное издание.
Сообщается, что волны вынесли на песок довольно крупную особь дельфина-азовки.
Читайте также_Здесь вам не Крым: на пляжах Кирилловки остались только «стоячие» места (видео)
Дельфин-азовка — самый дельфин Черного и Азовского морей. Его иногда называют «морской свиньей» из-за толстого, до четырех сантиметров, слоя подкожного жира и шумного дыхания, напоминающего «хрюканье». Длина взрослых животных достигает, как правило, лишь 1,3−1,5 метра при весе около 30 килограммов. Азовки распространены в зоне континентального шельфа по всему периметру Черного моря, заходят в лиманы северо-западного побережья и Сиваш, иногда поднимаются по рекам Дунай, Днепр, Дон и Кубань.
Автор заметки отмечает, что в последнее время гибель этих морских млекопитающих наблюдается повсеместно. Чаще всего причиной становится безответственная деятельность людей — на телах дельфинов видны повреждения от винтов плавсредств и рыбацких сетей.
В целом азовок, по мнению ученых, осталось совсем немного: их количество не превышает тысячи особей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке молодой парень попал в реанимацию после купания в Азовском море.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...