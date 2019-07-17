Бандеровцы даже в Москве: одиозный пропагандист Кремля выдал новую порцию бреда об Украине

Мир

Одиозный российский политолог, один из ярых пропагандистов «русского мира» Сергей Марков дал интервью радиостанции «Эхо Москвы» (главред которой Алексей Венедиктов недавно приезжал в Киев). Главной темой беседы были выборы в Мосгордуму (в Москве оппозиция пытается организовать вялые протесты), однако, как это принято в нынешней России, разговор постоянно сбивался на «бандеровскую хунту», то есть Украину.

Вот несколько цитат, которые мы приводим без правки.

«Получить поддержку избирателей (в смысле москвичей — Авт.) могут только те, кто за то, что Крым — наш. А если против „Крымнаш“ — у них никаких шансов нет».

«Наш народ требует от руководства страны принять все меры, чтобы не допустить майдана. Это является главным требованием народа». Ведущая Ольга Бычкова (надо отдать должное ее терпению) спросила: «А как же зарплата, коррупция?» Марков ответил: «Зарплата — второе требование».

Комментируя ситуацию в Севастополе, Марков сказал: «Севастополь — это тот регион, в котором впервые противники Путина начали выступать против Путина». Бычкова заметила: «Так потому что их совсем недавно оккупировали, они еще помнят, что такое демократия, еще не привыкли к нашей жизни». Марков парировал: «В отличие от Украины у них свобода».

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Заслуживают внимания и его прогнозы об Украине: «Там огромные изменения впереди. Нас впереди ждет, видимо, эпоха Зеленского. Я думаю, Зеленский выигрывает, сейчас он не стал реальным руководителем страны, в результате выборов он возьмет, видимо, 45% по персональным и более 50 по мажоритарщикам. Создаст свое собственное, по всей видимости, парламентское большинство. Может быть, присоединит к себе какую-то небольшую партию. Но, так или иначе, правительство будет его к началу сентября. И тогда я ожидаю очень серьезных изменений. У нас в кризисе находится американская система управления Украиной». На уточняющий вопрос, «у нас — это у кого?», Марков ответил: «У нас, у человечества».

По его мнению, «Украину оккупировали американцы. Ввели внешний режим управления. … Там будет происходить кризис американской системы. Он уже происходит».

Коснулся и «гражданской войны» на Донбассе. «Франция и Германия заинтересованы в прекращении войны на Донбассе и в реализации Минских соглашений. Поэтому мой прогноз — до конца этого года Минские соглашения будут выполнены в существенной части». «Бои на Донбассе в основном прекратятся. Особый закон по Донбассу будет принят. Выборы, по всей видимости. Будет открыт путь для выборов. В том числе это будет означать, что будет открыт путь для того, чтобы европейцы смогли начать отмену антироссийских санкций. И будет происходить значительное улучшение России и ЕС. В следующем году. А в этом году произойдет такая политическая революция в Украине».

О парламентских выборах. «Мы должны понять, в Украине по-прежнему нет никакой демократии. В Украине выборы эти никоим образом нельзя считать ни честными, ни справедливыми. Потому что в этих выборах не принимают участие сотни бежавших из Украины… Олег Царев не принимает, бывший премьер-министр Николай Азаров».

О весне 2014 года. «Одной из главных критик Владимира Путина внутри России — почему не дал приказ этой части великой святой Руси, Украины, которая захвачена, не отдал приказ пойти туда их (в смысле руководство Украины. — Авт.) арестовать. … Владимир Путин — ответственный государственный деятель. И он не хочет, чтобы разгорелась еще одна мировая война. А вероятность этого была все-таки не нулевая в 14-м году».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Путин покупает европейских политиков целыми партиями.

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