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Украина

Точно в десятку: в сети показали видео удачного удара ВСУ по позициям боевиков под Горловкой

11:42 17 июля 2019 182
Позиции боевиков под Горловкой
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе в зоне ответственности 53-й бригады украинские бойцы точными выстрелами в очередной раз ударили по позициям боевиков в пригороде Горловки.

Видео на своей страничке в Facebook выложили известный волонтер Юрий Мысягин, уточнивший, что операцию бойцы подразделения ООС провели несколько дней назад.

По его словам, на первом этапе операции украинские военные сняли видео позиций боевиков с БПЛА, а затем нанесли точный удар — три из трех боеприпасов попали точно в цель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео уничтожения тяжелой военной техники боевиков под Майоровым. В том числе, станций разведки «Торн-МД» российского производства.


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