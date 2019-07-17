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Точно в десятку: в сети показали видео удачного удара ВСУ по позициям боевиков под Горловкой
На Донбассе в зоне ответственности 53-й бригады украинские бойцы точными выстрелами в очередной раз ударили по позициям боевиков в пригороде Горловки.
Видео на своей страничке в Facebook выложили известный волонтер Юрий Мысягин, уточнивший, что операцию бойцы подразделения ООС провели несколько дней назад.
По его словам, на первом этапе операции украинские военные сняли видео позиций боевиков с БПЛА, а затем нанесли точный удар — три из трех боеприпасов попали точно в цель.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео уничтожения тяжелой военной техники боевиков под Майоровым. В том числе, станций разведки «Торн-МД» российского производства.
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