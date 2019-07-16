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ВСУ с помощью дронов уничтожили позицию боевиков под Горловкой: опубликовано видео
Волонтер Юрий Мысягин опубликовал в Facebook видео, на котором запечатлено уничтожение позиций пророссийских боевиков в пригороде оккупированной Горловки (Донецкая область) военнослужащими 53-й бригады. Ранее в сети появилось видео панического бегства боевиков бывшего батальона «Восток» во время удара по ним ВСУ.
По его словам, ВСУ сначала провели разведку с воздуха.
«Окопы, окопы — десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов», — приводит Мысягин результаты первого полета дрона.
Во время второго пролета на более низкой высоте украинские военные повнимательнее оценили все позиции противника и с помощью дрона стали корректировать огонь по вражеским укреплениям.
«Потом отвели дрон на безопасное расстояние и… Все по целям. Корректировка с воздуха, позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут и операция завершена», — пишет волонтер, отмечая, что это была «ответка».
Напомним, в июне этого года украинские бойцы уничтожили более 30 оккупантов, свыше 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщали «ФАКТЫ», пророссийские боевики в последнее время жалуются на активизацию действий ВСУ на Донбассе и «продуманную стратегию» по выбиванию личного состава.
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