Украина

ВСУ с помощью дронов уничтожили позицию боевиков под Горловкой: опубликовано видео

Волонтер Юрий Мысягин опубликовал в Facebook видео, на котором запечатлено уничтожение позиций пророссийских боевиков в пригороде оккупированной Горловки (Донецкая область) военнослужащими 53-й бригады. Ранее в сети появилось видео панического бегства боевиков бывшего батальона «Восток» во время удара по ним ВСУ.

По его словам, ВСУ сначала провели разведку с воздуха.

«Окопы, окопы — десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов», — приводит Мысягин результаты первого полета дрона.

Во время второго пролета на более низкой высоте украинские военные повнимательнее оценили все позиции противника и с помощью дрона стали корректировать огонь по вражеским укреплениям.

«Потом отвели дрон на безопасное расстояние и… Все по целям. Корректировка с воздуха, позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут и операция завершена», — пишет волонтер, отмечая, что это была «ответка».

Напомним, в июне этого года украинские бойцы уничтожили более 30 оккупантов, свыше 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщали «ФАКТЫ», пророссийские боевики в последнее время жалуются на активизацию действий ВСУ на Донбассе и «продуманную стратегию» по выбиванию личного состава.

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