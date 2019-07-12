Свитолина улетела c Уимблдона на частном самолете (фото)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, прекратившая борьбу на Уимблдоне, одном из четырех турниров серии «Большого шлема», на полуфинальной стадии (лучший результат в карьере нашей соотечественницы), покинула Лондон на частном самолете.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, прикрепив фотографии. «Деньги не купят тебе успех или счастье. Но куда лучше плакать в частном самолете. Чуть-чуть „лекарства“ очень даже не помешает. Перезагрузка — и вперед, во вторую часть сезона», — написала Элина.

К слову, эмоциональную разрядку Свитолиной обеспечивает ее бойфренд теннисист Гаэль Монфис. К примеру, после победы над Каролиной Муховой в четвертьфинале Уимблдона теннисистка разместила на общей с французом странице в Instagram видео, на котором Гаэль демонстрирует недурственные танцевальные навыки… в ванной комнате. Получилось весьма забавно.

Напомним, что Свитолина прекратила борьбу на турнире после поражения от экс-первой ракетки мира румынки Симоны Халеп — 1:6, 3:6. Выход в полуфинал Уимблдона стал первым в карьере украинки на турнирах серии «Большого шлема», а также первым для отечественных теннисистов в одиночном разряде. За участие на турнире спортсменка заработала 746,5 тысячи долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бойфренд Свитолиной откровенно рассказал о причинах закрытия общей страницы в Instagram.

Фото Jimmie 48, Instagram Элины Свитолиной

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