- 12:30 Потап и Настя Каменских показали фото в постели
- 12:20 «Динамо» — «Брентфорд»: онлайн-видеотрансляция матча
- 12:12 Крестный ход УПЦ МП парализовал движение в центре Одессы
- 12:11 В доме было пятеро детей: под Киевом пьяный мужчина угрожал гранатой собственной дочке
- 11:56 "Русский мир" может поползти дальше: генерал сделал тревожное заявление
- 11:54 Свитолина улетела c Уимблдона на частном самолете
- 11:51 Кафе, спортзал, детская комната и фонтаны: каким будет Офис президента
- 11:44 ВСУ мощным ударом уничтожили САУ боевиков на Донбассе
- 11:41 Месси отдыхает на Карибах с женой и тремя сыновьями
- 11:37 В сеть попало детское фото Дмитрия Комарова
- 11:27 Агрессор называет жертву "фашистом": раскрыта схема разжигания Кремлем войны против Украины
- 11:24 Модный тренд – бахрома: как и с чем ее носить
Свитолина улетела c Уимблдона на частном самолете (фото)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, прекратившая борьбу на Уимблдоне, одном из четырех турниров серии «Большого шлема», на полуфинальной стадии (лучший результат в карьере нашей соотечественницы), покинула Лондон на частном самолете.
Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, прикрепив фотографии. «Деньги не купят тебе успех или счастье. Но куда лучше плакать в частном самолете. Чуть-чуть „лекарства“ очень даже не помешает. Перезагрузка — и вперед, во вторую часть сезона», — написала Элина.
К слову, эмоциональную разрядку Свитолиной обеспечивает ее бойфренд теннисист Гаэль Монфис. К примеру, после победы над Каролиной Муховой в четвертьфинале Уимблдона теннисистка разместила на общей с французом странице в Instagram видео, на котором Гаэль демонстрирует недурственные танцевальные навыки… в ванной комнате. Получилось весьма забавно.
Напомним, что Свитолина прекратила борьбу на турнире после поражения от экс-первой ракетки мира румынки Симоны Халеп — 1:6, 3:6. Выход в полуфинал Уимблдона стал первым в карьере украинки на турнирах серии «Большого шлема», а также первым для отечественных теннисистов в одиночном разряде. За участие на турнире спортсменка заработала 746,5 тысячи долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бойфренд Свитолиной откровенно рассказал о причинах закрытия общей страницы в Instagram.
Фото Jimmie 48, Instagram Элины Свитолиной
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!