СБУ установила полторы сотни причастных к крушению MH17 на Донбассе

Украина

Служба безопасности Украины за пять лет расследования дела по MH17 установила более 150 лиц, причастных к крушению малайзийского Boeing777. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по случаю пятой годовщины катастрофы.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году Украина вместе с Нидерландами, Бельгией и Австралией подписали соглашение о создании международной совместной следственной группы (МССГ) по расследованию сбивания MH17 небе над Донбассом.

За пять лет следствия СБУ передала в МССГ огромный массив доказательных материалов, которые позволяют воспроизвести обстоятельства совершения преступления и установить лиц, причастных к этому террористическому акту. В настоящее время следствием установлены: точное время и маршрут, по которому зенитно-ракетный комплекс «Бук» на тягаче был незаконно перемещен с территории России в Украину, осуществление запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету «Боинг- 777−200 9M-MRD» и место запуска данной ракеты, а также время и маршрут, по которому «Бук» был вывезен в РФ.

По данным ведомства, более 150 человек, причастных к транспортировке «Бука» с территории России на временно оккупированную территорию Донбасса и обратно в РФ, ее охраны и вывода на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

Как писали «ФАКТЫ», недавно был задержан важнейший свидетель по данному делу — один из командиров террористической организации «ДНР», который прятал «Бук», Владимир Цемах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter