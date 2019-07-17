Возлюбленная Виктора Павлика намекнула на свадьбу (фото)

Шоу-бизнес

53-летний певец Виктор Павлик и 25-летняя Катя Репяхова, ради которой он ушел из семьи, больше не скрывают свои отношения. И хотя в комментарии «ФАКТАМ» артист сказал, что не намерен выносить свои чувства на публику и обсуждать их развитие, его избранница намекнула на свадьбу. Катя, по совместительству концертный директор Павлика, опубликовала несколько романтичных фото с любимым, а также показала кольцо на безымянном пальце, похоже на обручальное.

«По какому поводу съемка. Кто угадает, подарю подарок», — заинтриговала Репяхова.

А ранее под снимком с Виктором она написала: «И в радости, и не в радости. По дороге любой и до старости».

На одном из снимков она позирует в нежном кремовом платье, похожем на свадебное, но уже без кольца на безымянном пальце.

Поклонники пары решили, что Виктор и Катя могли тайно пожениться и желают им в комментариях счастья.

«Вы мне очень нравитесь, как пара! Такие милые. Счастья вам», «Будьте счастливы и любите друг друга», «Я желаю счастья вам! Счастья в этом мире большом», — пишут под фото. Также Кате достается от хейтеров, которые обрушились на нее с обвинениями, что она разбила семью.

Напомним, роман Виктора Павлика и Кати Репяховой длится уже три года. Певец ушел от жены Ларисы и переехал в квартиру к концертному директору.

«Мы не даем интервью на эту тему. Она для нас все еще очень личная. С Ларисой мы расстались и сохранили дружеские отношения, я всегда буду благодарен ей за все, буду поддерживать и делать для них с сыном все, что в моих силах. Так жизнь сложилась, что мы встретились с Катей и искренне полюбили друг друга. Мы хотим, чтобы все были счастливы», — сказал Виктор Павлик «ФАКТАМ».

За плечами у артиста три брака и трое детей. Впервые он женился в 18 лет на девушке Лиде, которая вскоре родила ему сына Александра. Но этот брак долго не продержался. Новой супругой Павлика стала Светлана, которая подарила ему дочь Кристину. Но и этот брак дал трещину. С приходом популярности Виктор пользовался все большим успехом у женщин и вскоре закрутил роман с танцовщицей Ларисой, которая и стала его третьей женой. Она родила ему сына Павла, которому сейчас 19 лет. Парень борется с онкологическим заболеванием. После лечения в Израиле он пошел на поправку.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что участница группы «НеАнгелы» Слава развелась с мужем Эдгаром Каминским.

Служебный роман продюсера Потапа и Насти Каменских перерос в крепкую семью — пара сыграла роскошную свадьбу 23 мая в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter