Лето возвращается: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

Украина

В четверг, 18 июля, в Украине еще сохранится довольно прохладная комфортная погода с температурой в течение дня + 21 + 25 градусов, на юге — + 25 + 29 градусов.

А с 19 июля в Украину вернется жара. По всей территории страны предполагается + 25 + 29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях + 28 + 33 градуса. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

«Готовьте кружевные белые зонты, чистите кондиционеры и открывайте плечи — к нам возвращается лето», — советует она.

В Киеве в пятницу температура воздуха повысится до 23 + 25 градусов, а в течение «избирательных» выходных будет почти жара — + 26 + 28 градусов.

На завтра Диденко прогнозирует в Киеве периодический дождь и локальные грозы. Западный ветер может быть порывистым, до 11−13 метров в секунду.

По ее словам, в четверг дожди с локальными грозами пройдут также в северных областях, в отдельных районах запада. А на остальной территории будет сухо и солнечно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «сюрпризах» погоды на вторую половину лета. По прогнозам синоптиков, в третью декаду августа в Украине ожидается резкое похолодание. При этом в сентябре температура воздуха будет в некоторые дни доходить до 24−26 градусов. А к концу месяца снова резко похолодает — вплоть до заморозков.

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