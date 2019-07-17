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Украина

В московском суде пленных моряков встретили аплодисментами (видео)

13:26 17 июля 2019 87
Украинские моряки в суде
Инф. «ФАКТОВ»

В Лефортовском суде Москвы, где идут заседания по продлению ареста пленным морякам, украинцы аплодисментами встречали узников Кремля.

Видео встречи моряков украинской делегацией, а также их родными, приехавшими в Москву, в социальные сети выложила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. "В Лефортовском районном суде Москвы поддерживаем наших моряков", — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко выразил надежду на освобождение пленных моряков «в ближайшее время» и рассказал о предварительным договоренностях в нормандском формате об обмене с Россией удерживаемыми 15 на 15 или 10 на 10.


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