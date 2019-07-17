Клоны наступают: активисты рассказали, где в Раду идут двойники кандидатов

Украина

В воскресенье, 21 июля, в день досрочных выборов в Веховную Раду украинцы будут голосовать за кандидатов, среди которых немало клонов — однофамильцев действующих политиков или общественных деятелей.

Как сообщает «Честно», наибольшее количество клонов-мажоритарщиков зарегистрировано в нескольких округах. Так, в округе № 113 в Луганской областиизбиратели в своих бюллетенях увидят сразу четверых кандидатов с фамилией Рыбалко. Активисты добавляют, что в начале кампании в избирательном списке на округе было 20% клонов.

Также по четыре клона с фамилией Баранский были зарегистрированы в Киевском районе Одессы (133-й округ) и с фамилией Гудзенко — в Киевской области (92-й округ). Сообщается, что в начале избирательной кампании больше клонов — именно 13 пар — было в Днепропетровской области, где баллотируется больше всего кандидатов (316 человек).

«В процентном отношении ЦИК зарегистрировала 3% клонов», — добавляют в «Честно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах на внеочередных выборах в Раду.

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