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Как под копирку: активисты нашли автора избирательных программ для 11 клонов известных политиков
После того, как Центризбирком впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах на внеочередных выборах в Раду 21 июля, в списках мажоритарщиков нашли клонов действующих политиков, которым предвыборную программу писал один и тот же человек.
Как сообщает «Честно», автором программ одиннадцати самовыдвиженцев стал Роман Бобровицкий. «В свойствах файла с предвыборной программой Алексея Дубинского, который снялся с выборов, указано, что его автором является Роман Бобровицький. Этому же лицу принадлежит авторство программы клона Артура Кононенко, а также клона кандидата от „Слуги народа“ в 209-м округе на Черниговщине Валерия Зуба — Григория Зуба. В целом, Бобровицкий стал автором программ 11 самовыдвиженцев в разных округах, и все они являются клонами реальных кандидатов», — утверждают в организации и не исключают «единого центра» по подготовке клонов политиков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после публикации фотографий кандидатов-мажоритарщиков выяснилось, что украинскому Дарту Вейдеру 32 года, его отчество — Викторович, он постоянно проживает в столице и работает директором ООО «Темная сторона силы».
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