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СБУ задержала водителя тягача, перевозившего "Бук", который сбил МН17
Водитель автотягача, который транспортировал российский ЗРК «Бук», сбивший на Донбассе рейс МН17, задержан и отбывает наказание в Украине.
Как сообщает ТСН со ссылкой на заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, водителя задержали, когда он попытался пересечь подконтрольный Украине участок украинско-российской границы.
На брифинге он продемонстрировал видео с перевозкой автотягачом «Бука» в Донецке, снятое на мобильный телефон. «Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое взяло его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось его задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине», — заявил Маяков.
А «Настоящее время» в соцсетях показало реконструкцию катастрофы малазийского лайнера летом 2014 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины за пять лет расследования дела по MH17 установила более 150 лиц, причастных к крушению малайзийского Boeing777.
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