Украина

Опять четыре: обнародованы новые рейтинги партий на выборах в Раду

После того, как Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил о шансах попасть в Раду 5−6 политических партий, эксперты центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социологических исследований заявили о прохождении в парламент четырех партий и шансах у трех политсил.

Как передает ТСН, новые исследования показали, что за президентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 42,5% тех, кто определился и планирует прийти на выборы. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 15,1%. Далее идут «Европейская солидарность» (8,1%) и «Батькивщина» (7,6%).

Социологи утверждают, что партия Вакарчука «Голос» выпала из списка проходных — за нее готовы проголосовать 4,8% респондентов, которые определились и пойдут на избирательные участки. Сообщается, что такой рейтинг позволяет рассчитывать на преодоление 5-процентного барьера этой, а также еще двумя политсилами: «Гражданской позицией» (4,8%) и «Силой и честью» (4,6%).

В целом же социологи прогнозируют явку на парламентских выборах на уровне 47−49%.

Социологические исследования проводились 3−10 июля, методом личного интервью было опрошено 3022 респондента. Погрешность измерения: +/- 1,8%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали инфографику, которая наглядно демонстрирует позиции топ-12 наиболее рейтинговых политических партий в Украине в тех сферах политики, за которые ответственна Верховная Рада.



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