Общество и люди

Плакала не только от боли, но и от радости: в Киеве полицейские спасли роженицу (фото)

В среду, 17 июля в пятом роддоме Киева состоялась трогательная встреча полицейских с роженицей, которую они спасли неделю назад. На встречу с полицейскими Елена Ивасив пришла с своими тремя детьми: Авророй, которой неделя отроду, сыновьями Демьяном и Орестом (на фото в заголовке). Когда у Елены начались схватки, она вместе с акушером Тамарой Зейналли и фотографом Еленой Белоус немедленно выехала из Вышгорода в столичный роддом № 5. За рулем была Тамара Зейналли. В Киеве возле станции метро «Почайна» женщины застряли в заторе. Навигатор показывал: до самого роддома ситуация на дорогах сложная. А у роженицы начали отходить воды, ее мучила боль. Нужно было что-то экстренно предпринимать. Напомним, под Николаевом мужчина принял роды у жены в дороге по подсказкам врачей «скорой».

— Я решила нарушить правила — выехала на полосу общественного транспорта, предчувствуя, что наверняка попадемся полицейским, — рассказала «ФАКТАМ» акушер Тамара Зейналли. — Так и вышло — почти сразу же наткнулись на патрульную машину.

Фото на память: в центре Елена Ивасив с детьми, за ней фотограф Елена Белоус (в красном платье). Крайний слева — врач принимавший у Елены роды, Роман Ворона, рядом с ним акушер Тамара Зейналли

— Я увидел, что женщина на пассажирском сиденье вся в слезах — у нее начались схватки, — рассказал старший лейтенант полиции Александр Кириченко. — Мы приняли решение сопроводить машину до роддома. Поехали первыми, автомобиль с роженицей — за нами. Некоторые водители пытались вклиниться. Пришлось их вежливо, но решительно просить вернуться в свой ряд.

— Я продолжала плакать уже не только от боли, но и от радости — появилась уверенность, что благодаря помощи полицейских мне не придется рожать в машине или на обочине дороги, — рассказала «ФАКТАМ» Елена Ивасив. — До роддома мы домчались минут за 10. Я очень благодарно полицейским за это. Было радостно видеть, что нас уже ждала бригада врачей и медсестер с каталкой — организация работы в этой больнице на высочайшем уровне. Через полчаса после прибытия в роддом я благополучно родила здоровую девочку. В общей сложности от начала схваток до появления ее на свет прошло не больше двух часов. Получилась настоящая голливудская история — по ней можно кино снимать.

Рост малышки 52 сантиметра, вес три килограмма 895 граммов. Назвали ее Авророй. Это имя богини утренней зари. Девочка получилась такая, какой наша семья «заказывала»: с голубыми глазками и темненькими волосиками.

Знаете, информация о моих родах уже просочилась в интернет. Некоторые не очень доброжелательные люди пишут в комментариях, что все в моей истории понарошку, подстроено. Аргументируют они это тем, что в сети появились фотографии, сделанные сразу после родов. Поясню в чем тут дело: Аврора — мой третий ребенок. Старшему Демьяну пять лет, среднему Оресту (рожала его на дому) два с половиной года. Мне часто приходила мысль: эх, жалко что не сделали фотографий с сыновьями сразу после того, как они родились. Для семейного альбома это были бы бесценные кадры. Поэтому в этот раз на роды со мной поехал фотограф.

Дмитрий Говсеев: «Елена Ивасив — участница нашей программы «Домашние роды под защитой роддома»

— Елена Ивасив стала участницей нашей программы «Домашние роды под защитой роддома, — рассказал главный врач роддома № 5 Дмитрий Говсеев. — Особенность программы в том, что акушерки, сопровождающие женщин во время беременности, являются нашими сотрудницами. В роддоме оборудована специальная палата, в которой воссоздана домашняя обстановка. Получается, что женщины рожают вроде бы и в домашних условиях, но под врачебным надзором. Это очень важно для того, чтобы избежать всяческих осложнений.

— Существовала повышенная опасность того, что во время родов у Елены могло начаться кровотечение, — отметила акушер Тамара Зейналли. — Если бы кровотечение, не приведи Господь, началось в машине или на обочине дороги, то остановить его было бы практически невозможно. Поэтому помощь полицейских была особенно важной и ценной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Прикарпатье женщина родила 14-го ребенка.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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