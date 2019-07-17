Культура и искусство

Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 17–21 июля

20 и 21 июля на Контрактовой площади пройдет Международный фестиваль культур Global Village. В программе: культура, традиции и гастрономия более 30 стран.

Вход свободный.

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20 и 21 июля в Мариинском парке на сцене «Ракушка» состоится концерт Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины. В программе: произведения Россини, Вивальди, Бизе, Моцарта.

Начало концертов в 18:00.

Вход свободный.

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19 июля в 19:00 в Доме звукозаписи украинского радио состоится концерт «Казки». В программе: «Гуцульський триптих» Скорика, «Жар-птиця» Стравинского, «Румунські народні танці» и «Чудесний мандарин» Бартока.

Адрес: ул. Л. Первомайского, 5б.

Цена: от 80 грн.

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20 июля в 19:00 в Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины состоится концерт Андрея Остапенко (гитара) и Юрия Шутко (флейта) «Музыка души». В программе: произведения Стамица, Дебюсси, Генделя, Шуберта.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: 100 грн.

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С 18 июля по 11 августа в Музее истории Киева проходит фотовыставка 15 украинских художников «Метамодерн. Пошук досконалості».

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Вход свободный.

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До 28 июля в Центральном доме художника проходит групповая выставка живописи «Самчиківський розпис».

Адрес: ул. Сечевых стрельцов, 1—5.

Вход свободный.

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В парке им. Тараса Шевченко ежедневно работает кинотеатр под открытым небом. В программе: 18, 22, 25 июля — «Кейт и Лео», 19 июля — «Титаник», 20 июля — «Завтрак у Тиффани», 21 июля — «Красотка», 23, 24 июля — «Когда Гарри встретил Салли». Зрителей ждут удобные места для просмотра и большой экран.

Начало: 20:30.

Вход свободный.

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Туристическая компания «Про Юкрейн» ежедневно проводит бесплатные тематические экскурсии по историческим местам Киева.

Начало: 11:00, 14:00, 17:00, 19:00, 20:00.

Подробная информация и регистрация на сайте: http://www.pro-ukr.com/ru/tour/besplatnaya-ekskyrsia-po-kievy/

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Бесплатно можно посетить: каждое воскресенье — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26); Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17) — для детей и студентов; Музей книги и книгопечатания Украины (ул. Лаврская, 9, кор. 9 и 10) — для школьников и студентов; Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» (ул. И. Мазепы, 29) — для школьников и студентов; Музей вторсырья (ул. Сагайдака, 112).

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