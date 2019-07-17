Назначен новый глава полиции Киевской области

Политика

В среду, 17 июля, глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя полиции Киевской области. Им стал Андрей Небытов. До этого он занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое полицейских тяжело ранили 5-летнего мальчика. Ребенок умер в больнице через несколько дней.

Когда стало известно о смерти ребенка, под зданием МВД в Киеве устроили акцию протеста. Активисты принесли к офису министерства свечи и игрушки, а также зажгли файеры. Организаторы акции заявили, что хотят дать четко понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, а ответственность убийц — облегчить.

Как сообщали «ФАКТЫ», глава управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку из-за убийства 5-летнего ребенка его подчиненными.

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