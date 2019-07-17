Сейчас любое потрясение будет очень дорого стоить стране, — Ирина Геращенко

Политика

Под номером три в предвыборном списке партии «Европейская солидарность» значится Ирина Геращенко, которая в особых представлениях не нуждается. Первый вице-премьер Верховной Рады, представитель президента на переговорах в Минске, активный участник нашей делегации в ПАСЕ и мама троих детей успевает все — встречаться с родными узников Кремля и отстаивать позицию Украины на Западе, писать законы и переубеждать оппонентов, ездить по стране и вести свою страничку в Facebook (тексты Геращенко часто цитируют СМИ). Об украинском парламенте, об угрозах и вызовах для Украины, о переговорах в Минске и о многом другом — наш разговор.

«Если вы сейчас спросите, кто в списке „Слуги народа“, не отвечу, потому что этих людей просто не знаю»

— Ирина, на днях оппозиционный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский написал статью, основной месседж которой состоит в том, что 22 июля украинцы проснутся в другой стране, о чем, впрочем, мы и сами догадываемся. Градус недовольства ситуацией, сложившейся после выборов президента, повышается с каждым днем. Это отчетливо ощущается по настроениям в соцсетях. Некоторые активисты уже собираются организовать третий Майдан, ветераны нынешней войны призывают побратимов проверить комплектность аптечек и состояние берцев, известные блогеры пугают «сливом» Украины… Честно говоря, меня порой тоже посещает чувство паники…

— Во-первых, я противник того, чтобы сеять панику, и меньше всего хотела бы, чтобы Украине пришлось пережить еще один Майдан. Потому что любое потрясение сейчас, в условиях внешней агрессии, будет очень дорого стоить стране.

Во-вторых, я за эволюционный метод развития Украины и за четкое понимание того, куда мы должны идти. Увы, сегодня (в том числе благодаря СМИ и в первую очередь телевидению) у нас абсолютно искажена реальность. В головах у людей бурлит, простите, такой электоральный борщ… Они почему-то выбирают парламент по принципу, чье лицо симпатичнее, чья прическа моднее, а зубы ровнее. Хотя любая избирательная кампания это всегда выбор будущего — и страны, и своего собственного.

По моему глубокому убеждению, сейчас о стране говорит лишь одна политическая сила — партия «Европейская солидарность». В нашей программе четко записано, что Украина может стать сильной только в составе ЕС и НАТО. Понимаю, что, возможно, из-за популизма других наш голос слышен не так хорошо, однако уверена: время покажет, что мы действительно были честны с избирателями.

Теперь об угрозах. Считаю серьезной угрозой то, что после выборов в Раде может быть сформировано однопартийное большинство, которое создаст свое (тоже однопартийное) правительство. Это огромный риск появления диктатуры. Такое мы проходили во время правления Януковича. Помним, чем все закончилось.

Все-таки, когда правительство и большинство в парламенте состоят из нескольких партий, это гарантирует здоровый дух соперничества, творческие дискуссии, взаимодополнение и в то же время взаимоконтроль. А в случае появления однопартийного большинства его представители находятся в эйфории и просто не чувствуют берегов.

— С какой политсилой «Европейская солидарность» может создать коалицию, а с кем — ни при каких обстоятельствах?

— Первый момент. Мы реалисты. Мы знаем рейтинги. Однако боремся и будем бороться за самый высокий результат в гонке. Если ты идешь на выборы, то должен ставить своей целью первое место.

Второй. Мы никогда не окажемся в коалиции ни с «Оппозиционным блоком», ни с «Оппозиционной платформой — За життя». Нет, нет и еще раз нет. Украина очень дорого заплатила, чтобы стать частью европейского сообщества. А эти политсилы идут по пути возвращения в СССР.

Третий. Что касается коалиции, например, с «Голосом» и «Слугой народа». Дело в том, что мы не знаем их идеологических взглядов. Вот я давно в политике. Но, если вы сейчас спросите, кто в списке «Слуги народа», не отвечу, потому что просто не знаю этих людей.

— Авторитетный социолог Ирина Бекешкина недавно прокомментировала: «Результаты выборов предсказуемы, но непредсказуемо будущее».

— Согласитесь, ненормально, когда в Интернете о моем котике Амурчике можно найти больше информации, чем о первой сотне списка партии «Слуга народа». Заходишь в Google, а там ни имен, ни фамилий, ни года рождения этих персон. Как можно создавать с ними коалицию? Что мы знаем об их взглядах? Одни там ностальгируют по СССР, другие хотят мира с Россией, третьи вроде бы за ЕС и НАТО. Не знаю, насколько съедобен микс не очень свежей рыбы и арбуза…

Могу четко утверждать одно: «Европейская солидарность» всегда будет в коалиции с Украиной. Всем, кто будет работать на деоккупацию Крыма и Донбасса, освобождение заложников, решать иные важные для государства проблемы, мы будем подставлять плечо.

У меня была одна встреча с Зеленским. Могу сказать, что конструктивная. Мы говорили о судьбе заложников. Я передала всю информацию, которой владела, потому что искренне желаю ему и его соратникам успеха на этом поприще. Тут не может быть никаких других позиций ни в политическом, ни в человеческом плане.

Однако сейчас мы слышим от новой команды массу опасных предложений, которые являются не только антиукраинскими, но и антиевропейскими — от возможного наступления на государственный язык до люстрации. Понимаю, что это предвыборный популизм. Но, когда президент Зеленский и во время визита в Канаду, и на саммите Украина — ЕС перечисляет все заслуги нашей команды за последние годы по реализации реформ и заверяет, что «мы будем продолжать этот путь», а потом его сподвижники заявляют, что собираются нас люстрировать, у меня возникает когнитивный диссонанс… Такая политика может дорого стоить нашей стране. Да и на Западе изрядно удивятся.

— Вы боитесь люстрации?

— Когда-то мудрый Черчилль, которого так любят цитировать наши политики (хотя мало кто его читал), сказал: «Каждый раз, когда вижу полный зал на моих выступлениях, я не могу не думать о том, что, если бы я не произносил речь, а поднимался на эшафот, зрителей собралось бы вдвое больше». Можно всех повесить, и это соберет аплодисменты и лайки в соцсетях. Но будет ли это полезно стране?

В статье Пионтковского еще сказано, что Кремль заинтересован в том, чтобы максимально ослабить Украину и выиграть время. Тактика у Путина одна: постоянно рассказывать Западу, что Украина — «страна 404», этакое недогосударство. При этом некоторые наши соотечественники сами — причем семимильными шагами — реализуют этот его сценарий. Чтобы потом он с усмешкой мог говорить западным партнерам: «Вы твердили, что это прекрасная и успешная страна. Теперь смотрите, они сами признались, что никаких реформ и не было. Я-то был прав».

«Спасибо и вам за то, что я стала мудрее»

— 12 июля завершилась последняя сессия парламента VIII созыва. Вы первая в истории независимой Украины женщина первый вице-спикер. Не раз демонстрировали мужчинам-политикам, как умеете держать удар и достойно себя вести в, казалось бы, безвыходных ситуациях.

— Знаете, что я сделала через несколько минут после избрания на эту должность? Первым делом написала заявление об отказе от государственной охраны, хотя по статусу мне положены и охрана, и мигалки на служебной машине. Это вызвало, мягко говоря, недоумение, так как до меня все мужчины, занимавшие это кресло, даже в туалет ходили в окружении трех охранников. А я против всего этого пафоса, заметьте — реально против, а не так, как в сериалах. Так что рекомендую тому, кто войдет в этот кабинет, сделать то же самое.

— Как родные отреагировали на такой поступок?

— Моя семья всегда с уважением относится к моим решениям и к моему выбору.

Я никогда не прогибалась под изменчивую Верховную Раду, поскольку считаю, что всегда следует отстаивать свою позицию и принципы. Для меня приоритетно ведение цивилизованного диалога. Например, очень важным моментом в вопросах о судьбе Донбасса было создание в Раде неформальной минской платформы. Мы провели 25 заседаний, куда приглашали всех — от спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера до координаторов ОБСЕ. Я пыталась тем, кто по-разному относится к «Минску», донести позицию власти, рассказать, как работает наша переговорная группа, и доказать, что мы там Родину не продаем. В результате при принятии важных законов, касающихся Донбасса, мы получали столь нужные голоса.

С другой стороны, если политики в своих действиях переходили красную черту, публично четко сигнализировала им об этом, протестовала и останавливала.

Интересный нюанс. В последние дни работы нынешнего парламента ко мне неожиданно стали подходить депутаты, с которыми иногда складывались довольно сложные отношения. Они говорили примерно следующее: «Хочу поблагодарить за то, что ты всегда отстаивала свою позицию. Благодаря этому я пересмотрел свои взгляды». Скажу честно, была очень удивлена. Отвечала одно: «Спасибо и вам за то, что я стала мудрее».

— Что изменилось в вас за пять лет работы вице-спикером Рады?

— Я стала более дипломатичной, поскольку понимаю, что сближение позиций требует умения слышать собеседника, учитывать его аргументы и тоже идти на уступки.

«Часто у некоторых представителей нашего политикума очень быстро вырастает корона, и снять ее потом им тяжело»

— Вы с 2014 года были уполномоченным президента Украины по мирному урегулированию конфликта на востоке страны, но после инаугурации Зеленского сложили свои полномочия. Минские переговоры сложно представить без вас.

— Без меня «Минск» останется таким же, каким был со мной.

Мы получали столько шишек в свое время. Нас постоянно упрекали, что мы «не такие» переговорщики. Впрочем, людей, которые понимают тонкости тяжелейшего переговорного процесса, в стране очень мало. Как и тех, кто читал Минские соглашения. Я рекомендовала бы сотрудникам Офиса президента их внимательно прочитать. Потому что, когда услышала на саммите Украина — ЕС заявление Зеленского, что «мы строим мост в Станице Луганской» или «мы развели войска», потому что «это записано в Минских соглашениях», впала в ступор. Ничего подобного в этом документе нет. Там прописаны более глобальные вещи. В частности, ключевые пункты Минских соглашений — это прекращение огня и вывод иностранных войск и техники. Российских то есть. Именно поэтому не стоит понижать планку требований к РФ в контексте «Минска». Они должны вывести войска, это записано в соглашениях.

Мост в Станице — это, безусловно, прекрасно, и он значительно облегчил бы передвижение на единственном КПВВ в Луганской области. Мы действительно об этом договорились в Минске давным-давно и готовы были его построить. Но Российская Федерация и ее марионетки постоянно меняют мнение и отказываются от подвижек и компромисса в любом вопросе. В общем, минской группе, где есть опытные, настроенные на конструктив переговорщики Леонид Кучма, Роман Безсмертный, Руслан Демченко, Валерия Лутковская и Игорь Веремий, желаю успеха. Однако в первую очередь очень важны директивы, с какими они поедут в Минск. Эти директивы должны быть очень четкими: прекращение огня, режим устойчивой тишины, немедленное освобождение всех заложников, выведение иностранных войск и техники.

— И контроль российско-украинской границы.

— Однозначно. Выполнение Минских соглашений зависит от позиции России. Пока в настрое Кремля никаких изменений нет. Так что ожидаем встречи в «нормандском формате». Очень нужно, чтобы она стала для нашей страны результативной.

Прогнозирую, что к этой встрече Путин освободит пленных моряков. Ему же надо сохранить лицо, то есть выполнить решение Международного трибунала по морскому праву. Это будет хорошей предпосылкой для встречи. Но ее результатом должна стать договоренность об освобождении всех узников Кремля и тех, кто томится в застенках так называемых «ЛНР» и «ДНР». Мы не имеем права забывать о Сенцове, Кольченко и далее по списку.

— Не первый раз беру у вас интервью. В отличие от многих ваших коллег не сижу часами в приемной, захожу в кабинет минута в минуту. Откуда у вас такая дисциплина?

— Это старая школа. Всякое бывает, но я считаю, что самое главное в политике — уважать тех, кто рядом. Не могу похвастаться, что никогда не срываюсь. Наверное, эмоции — это плохо. Однако хорошо, что потом мне бывает неловко или стыдно. Я умею извиниться и признать свою ошибку. Многим политикам этого качества не хватает. Замечу, что часто у некоторых представителей нашего политикума очень быстро вырастает корона и снять ее потом им тяжело. Еще они намертво прирастают к креслам и болезненно с ними расстаются.

Следует понять, что политика — это командная игра. Ты можешь быть вторым или пятым в списке, это неважно. Главное, чтобы твой голос звучал, чтобы ты влиял и на твою политическую силу, и на перемены в стране. А какая у тебя должность и сколько в кабинете телефонов — вопрос вообще второстепенный.

Еще нашим политикам нужно постоянно учиться и не бояться признавать, что ты чего-то не знаешь. Сейчас в нашем обществе (не только в политикуме) абсолютное отсутствие критического отношения к себе. Такая завышенная самооценка приводит к очень странному результату, который впоследствии может больно ударить по стране. Ну и самоирония — тоже важное качество в политике.

— Много общаюсь с переселенцами и жителями оккупированных территорий. У них четкий посыл ко всем политикам — не допустить федерализации страны.

— Я хорошо знаю обстановку на Донбассе и в Крыму и очень дорожу доверием крымчан, луганчан, дончан, которые мне пишут и звонят. Они по-разному отнеслись к результатам президентских выборов: кто-то радовался поражению Порошенко, кто-то был в ужасе. Однако теперь прозрели даже те, кто радовался: оказывается, наша команда за них сражалась на всех уровнях. А что будет теперь, они не знают.

Очевидно, что в следующий парламент зайдет большая колонна пророссийских сил. Кто их будет останавливать? Политические пионеры и октябрята, у которых начнется эйфория от победы и которые вообще не понимают, что такое парламент. Они будут удивлены, что это немножко отличается от их представлений.

Сообщу специально для них, что нынешняя Рада проголосовала за отмену очень многих депутатских льгот (выплаты перед отпуском, бесплатные билеты на самолеты и прочее). Так что многих новых депутатов ожидают серьезные разочарования. Ну, несколько раз наденут обновки в сессионный зал, пройдутся коридорами Рады, съедят по сосиске в парламентском буфете. А потом им тут станет скучно.

— Зато избирателям скучно не будет.

— Наверное. Думаю, что очень многие потенциальные депутаты пока вообще не понимают, куда они попадут и что их ждет тяжелая работа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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