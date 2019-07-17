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Происшествия

Нелепая смерть молодого шоумена: в Одессе выпал с 17-го этажа известный КВНщик и конферансье

23:51 17 июля 2019 750
Конферансье
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 17 июля, в курортном микрорайоне города Одессы — Аркадии — произошло ЧП. Из окна своей квартиры на 17- м этаже современного жилого комплекса «Шестая жемчужина» выпал молодой человек.

Его смерть констатировали медики скорой помощи, прибывшей на место, на Гагаринское плато. Там же работала полицейская следственно-оперативная группа, однако никакой официальной информации в полиции не предоставили.

Как стало известно «ФАКТАМ», погибший — житель Днепра, известный ведущий, КВНщик, конферансье, шоумен, 29-летний Евгений Щербаков. Он — участник проектов «Импровизация ведущих», «Прожарка», «ДОМ-2».

По словам соседей, он выпал из окна квартиры, в которую недавно заселился.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером во вторник, 16 июля, на автодороге Одесса — Рени произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Неподалеку от села Петродолинское Овидиопольского района в аварию попали автомобили Volkswagen и ВАЗ.

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