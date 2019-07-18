Медуза «из Чернобыля»: неподалеку от Лондона заметили огромное существо размером с человека (видео)

Мир

В Великобритании биолог и телеведущая Лиззи Дэйли занималась дайвингом вместе с видеооператором Дэном Эбботтом в городе Фалмуте (Корнуолл-Каунти) в рамках Недели океана — кампании по сбору средств для Общества охраны морской среды. При этом она неожиданно заметила в воде незнакомое существо гигантских размеров, пишет National Geographic.

После того как Дэйли решила подплыть ближе, оказалось, что перед ней — огромная медуза из отряда корнеротов нежно-персикового цвета с выпуклым зонтиком, которая по размерам могла сравниться с человеком или даже превзойти его.

Шерил Эймс, сотрудница исследовательского центра Смитсоновского национального музея естественной истории, рассказала в интервью для The Washington Post, что медузы корнероты и правда могут достигать больших размеров — до полутора-двух метров в диаметре, — однако это встречается редко и исключительно в естественной среде обитания, где они питаются рыбой, мелкими ракообразными и зоопланктоном, а обычно корнероты не превышают 40−50 сантиметров в диаметре.

От других медуз их отличает отсутствие венчика щупалец у края зонтика.

«Моей первой мыслью было то, что я никогда в жизни не видел медуз такого размера,— поделился впечатлениями оператор Дэн Эбботт. — Потом я решил сосредоточиться и заснять на видео это красивое, величественное, медленное, но тем не менее грациозное животное».Несмотря на то что мы все еще можем наблюдать таких огромных существ, недавно опубликованная статистика показала, что более крупных и высокоспециализированных животных ждет вымирание, которое предоставит новые возможности для мелких и быстро размножающихся видов-универсалов«

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на популярном у украинцев курорте Кирилловка замечено большое количество огромных медуз-корнерот. Они жалят отдыхающих и причиняют им огромное количество неудобств.

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