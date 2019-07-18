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Не знает, что такое «воровская звезда»: уловки Шишкана не помогли ему избежать отправки в СИЗО

Наделавшее много шума задержание «вора в законе» Олега Шишканова, больше известного как Шишкан, чей дом в Раменском районе Подмосковья штурмом взяли оперативники ФСБ, похоже, стало для известного бандита началом конца его криминальной карьеры. Суд отправил Шишкана в изолятор, несмотря на все усилия защиты и его собственные доводы. Об этом пишет МК.

В ходе заседания, где решался вопрос о мере пресечения, выяснилось, что Шишканов сменил фамилию и стал Медведевым (то же самое в свое время проделал лидер т. н. Тамбовской ОПГ Владимир Кумарин, из имиджевых соображений ставший Барсуковым), у него пятеро детей, в том числе двое несовершеннолетних и дочка-инвалид, и нелады со здоровьем.

Официально Шишканов-Медведев не трудоустроен, но является учредителем нескольких фирм, понемногу занимается бизнесом. В общем, стандартный набор для криминальных деятелей его уровня, попавших на скамью подсудимых. Разумеется, в плане имущества он гол как сокол: живет в съемном доме, не шикует, старается быть социально ответственным предпринимателем, привел в Раменский район несколько крупных компаний.

Издание отмечает, что «законник», явившийся в суд в наглухо застегнутой кофте (видимо, не желая показывать татуировки), откровенно «косил под дурачка». Он пенял на вороватых чиновников и делал вид, что вообще ничего не понимает в криминальных делах. Обозвал легендарного вора Деда Хасана «дедом Мазаем», его подручного Япончика — «китайцем», и заявил, что слышал обо всех этих людях и историях только в Интернете, а следователи, видимо, начитались сказок и сами все придумали.

Когда у Шишкана спросили, почему у него дома на дне бассейна изображена воровская звезда, тот ответил — мол, ничего не знаю, не я ее делал и вообще думал, что это символическая роза ветров. Суд же над ним авторитет назвал комедией — мол, вешают на него всех собак безо всяких доказательств, пусть тогда сразу расстреливают. К слову, точно так же вел себя осужденный недавно экс-полковник Дмитрий Захарченко, у которого нашли 9 миллиардов рублей наличными, даже слова говорил такие же.

Шишканову вторили защитники: доказательств нет, одни байки из Сети и давние прегрешения подсудимого, за которые он отсидел еще в советское время. Однако суд не поверил ни адвокатам, ни самому мафиози и до 12 сентября отправил вора в СИЗО, а не под домашний арест, как тот просил.

Напомним, Олег Шишканов считается одним из наиболее влиятельных российских воров в законе; одно время его называли в числе претендентов на бандитский «трон» после смерти Деда Хасана. Сейчас ему инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии, а также причастность к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», арест Шишкана вызвал переполох в криминальной среде, «воры в законе» лихорадочно пытаются спрятать «общак».

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