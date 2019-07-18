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- 10:16 В Киеве загорелась маршрутка с людьми
В Киеве загорелась маршрутка с людьми (фото, видео)
В Киеве около станции метро «Лесная» загорелась маршрутка с людьми. Проезжавшие мимо водители опубликовали фотографии с места ЧП.
Горевший автобус № 332 курсировал по маршруту Киев — Бровары и в утренний час пик был заполнен пассажирами. На место пожара прибыла полиция.
Очевидцы говорят, что пламя было очень сильным, и водителю маршрутки не удалось оперативно потушить возгорание. Водителей, готовых прийти на помощь, на месте ЧП оказалось немного.
По предварительным данным, есть две возможные причины возгорания транспортного средства. Очень вероятной выглядит версия о коротком замыкании ввиду общей изношенности маршрутки. Также изучается версия водителя — о пассажирах-хулиганах, умышленно поджегших салон.
Напомним, ветхое состояние киевских и пригородных маршруток неоднократно становилось причиной аварий. В автобусах отваливаются важные элементы конструкции, а ремонт машины водители умудряются проводить по ходу движения, не высаживая пассажиров.
Фото Александр Воскресенский/Facebook
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