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Происшествия

В Киеве загорелась маршрутка с людьми (фото, видео)

10:16 18 июля 2019 447
маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве около станции метро «Лесная» загорелась маршрутка с людьми. Проезжавшие мимо водители опубликовали фотографии с места ЧП.

пожар

Горевший автобус № 332 курсировал по маршруту Киев — Бровары и в утренний час пик был заполнен пассажирами. На место пожара прибыла полиция.

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Очевидцы говорят, что пламя было очень сильным, и водителю маршрутки не удалось оперативно потушить возгорание. Водителей, готовых прийти на помощь, на месте ЧП оказалось немного.

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По предварительным данным, есть две возможные причины возгорания транспортного средства. Очень вероятной выглядит версия о коротком замыкании ввиду общей изношенности маршрутки. Также изучается версия водителя — о пассажирах-хулиганах, умышленно поджегших салон.

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Напомним, ветхое состояние киевских и пригородных маршруток неоднократно становилось причиной аварий. В автобусах отваливаются важные элементы конструкции, а ремонт машины водители умудряются проводить по ходу движения, не высаживая пассажиров.

Фото Александр Воскресенский/Facebook

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