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Украина

На ЧАЭС начали перерабатывать радиоактивные отходы (фото)

10:47 18 июля 2019 62
Радиоактивные отходы
Инф. «ФАКТОВ»

В Чернобыльской зоне, где недавно ввели в эксплуатацию новый «саркофаг» — безопасный конфайнмент — заработал завод, перерабатывающий жидкие радиоактивные отходы.

Как сообщают в Госагентстве по управлению зоной отчуждения, за первую неделю работы предприятие успешно переработано 2755 кг таких отходов. Специалисты разъясняют, что в процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения.

«Сейчас 34 упаковки, образовавшихся в результате переработки, находятся в зале выдержки на промплощадке ЧАЭС. После выдержки и проведения радиационного контроля на соответствие критериям приемки на захоронение, упаковки будут направлены в специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов», — говорится в сообщении, размещенном на страничке Госагентства в социальных сетях.

Уточняется, что постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок — бочек емкостью 200 литров — в сутки. При бесперебойном функционировании завода в течение всех 250 рабочих дней, это — 10,5 тысяч упаковок в год.

В комментарии под этим постом у Государственного агентства по управлению зоной отчуждения поинтересовались, означает ли запуск производства приемку Украиной радиоактивных отходов из-за рубежа. Ответ был таков:

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