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Россияне напали на Леди Гагу, узнав, что ради нее Брэдли Купер бросил Ирину Шейк: комментарии взорвали сеть
Страницу певицы Леди Гаги в Instagram «штормит» от комментариев из России. Реплики на русском языке стали массово появляться после того, как стало известно о романе звезды с актером Брэдли Купером и о расторжении брака Купера с россиянкой Ириной Шейк.
Русскоязычная аудитория Instagram очень болезненно восприняла разрыв Купера и Шейк. Россиянки приходили на страницу Леди Гаги писать едкие комментарии под фото и устроили флешмоб #верникупера.
Дошло до того, что в профиле невозможно найти снимки без колкостей на русском языке.
Однако в последнее время возмущение в комментариях начинает стихать. В последних репликах Леди Гаге пишут стихи о Москве, просят советы по поводу мелирования волос и делятся кулинарными рецептами.
Instagram Леди Гаги, по меткому выражению пользователей, превратился во всероссийский чат и живет собственнной жизнью. Здесь оставляют сообщения с просьбой перезвонить, знакомятся, приглашают на свидание.
Напомним, пока в соцсетях бушуют страсти, стало известно, что разрыв между Купером и Шейк возможно никак не связан с Леди Гагой.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!