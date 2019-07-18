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"Что вы знаете о цинизме": в Донецке из годовщины катастрофы МН17 устроили "бессмертный полк" (фото)
В пятую годовщину авиакатастрофы «Боинга» Малазийских авиалиний, сбитого в небе над оккупированным Донецом из российского ЗРК «Бук», жителей города согнали на митинг, вручив им фотографии погибших пассажиров на палках.
Фотографии с этого циничного мероприятия в Twitter выложил журналист Денис Казанский. «ДНРовцы поплясали на костях своих жертв. Согнали людей на митинг по случаю годовщины уничтожения „Боинга“ и раздали им фотографии погибших на палках, чтобы получить некое подобие „бессмертного полка“. А что вы знаете о цинизме?» — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ рассказала о задержанном боевике «ДНР», который участвовал в транспортировке российского ЗРК «Бук», сбившего на Донбассе малайзийский «Боинг». Боевик с 2017 года отбывает наказание в Украине.
Ранее совместная следственная группа (JIT) назвала четверых главных подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing на Донбассе 17 июля 2014 года: отставного офицера ГРУ Сергея Дубинского, Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова и Леонида Харченко.
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