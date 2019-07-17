- 20:06 Порошенко в Страсбурге: Мы делаем все, чтобы в резолюции Европарламента были максимально учтены интересы Украины
- 20:05 Он себе льстит: Пушилин насмешил сеть планами на старость
- 19:43 Из-за плановых ремонтов в Киеве отключат воду в сотнях домов (адреса)
- 19:42 В Польше работодатель напал на украинских заробитчан: сеть разгневало видео
- 19:37 Детей засыпало песком в карьере в Ровенской области: первые детали и фото с места страшного ЧП
- 19:24 Это не кино: адвокат объяснил, почему не обсуждается вопрос обмена захваченных Россией моряков
- 19:15 Крушение MH17: в СБУ сделали важное уточнение о задержании боевика, причастного к перевозке "Бука"
- 19:15 «МанСити» с Зинченко разгромил «Вест Хэм» с Ярмоленко в полуфинале Premier League Asia Trophy
- 19:07 Ирина Шейк восхитила сексуальной фигурой в белье
- 18:55 "Освободили автосалоны от машин": в сети показали печальное видео из Луганска
- 18:36 На въезде в село под Полтавой повесили голову убитого оленя
- 18:15 Путин упростил получение российского гражданства для жителей всего Донбасса
Крушение MH17: в СБУ сделали важное уточнение о задержании боевика, причастного к перевозке "Бука"
Задержанный боевик «ДНР», участвующий в транспортировке российского ЗРК «Бук», из которого был сбит на Донбассе малазийский «Боинг», не является водителем автотягача, он принимал участие в транспортировке «Бука» и уже осужден украинским судом в 2017 году. Такое уточнение сделала руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская, передают «Українські Новини».
Напомним, в начале июля СБУ был задержан бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах, который может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.
Как сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины за пять лет расследования дела по MH17 установила более 150 лиц, причастных к крушению малайзийского Boeing777.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...