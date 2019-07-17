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Украина

Крушение MH17: в СБУ сделали важное уточнение о задержании боевика, причастного к перевозке "Бука"

19:15 17 июля 2019 224
«Бук» и российский военный
Инф. «ФАКТОВ»

Задержанный боевик «ДНР», участвующий в транспортировке российского ЗРК «Бук», из которого был сбит на Донбассе малазийский «Боинг», не является водителем автотягача, он принимал участие в транспортировке «Бука» и уже осужден украинским судом в 2017 году. Такое уточнение сделала руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская, передают «Українські Новини».

Напомним, в начале июля СБУ был задержан бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах, который может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.

Как сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины за пять лет расследования дела по MH17 установила более 150 лиц, причастных к крушению малайзийского Boeing777.

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