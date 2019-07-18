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Сытник анонсировал подозрение в коррупции топ-чиновнику
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, которому на днях прямо на трассе под Полтавой сообщили о подозрении в коррупции, анонсировал сообщение о подозрении украинскому топ-чиновнику.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Артем Сытник заявил на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики с участием президента Украины Владимира Зеленского. Сообщается, что Артем Сытник констатировал позитивные сдвиги в расследовании громких уголовных дел, в частности, о коррупции в оборонной сфере, и отметил «существенное улучшение отношений с СБУ».
«В НАБУ начали поступать материалы, касающиеся топ-чиновников. Такого раньше за четыре года не было никогда. Максимум что, от СБУ поступало — это материалы, которые касались небольших чиновников», — отметил он и добавил, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой наработано более 30 подозрений, которые в ускоренном режиме обсуждаются детективами.
«Сегодня будет, надеюсь, объявлено подозрение еще одному высокопоставленному чиновнику», — заявил Артем Сытник.
Кстати, до этого Владимир Зеленский на заседании заявил о еще одной масштабной коррупционной схеме в оборонной сфере — «перечислении по сомнительным контрактам 30 млн долларов на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственное бюро расследований открыло дело о получении директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником взятки «в особо крупном размере».
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