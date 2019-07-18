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Украина

NewsOne ждет проверка из-за телемоста с российскими пропагандистами

12:08 18 июля 2019 37
NewsOne
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в ответ на планы телеканала NewsOne провести телемост с российскими пропагандистами «России 24», как и было решено на заседании, назначил внеплановую выездную проверку украинского СМИ и определил дату ее проведения.

Так, внеплановая выездная проверка ООО «Новости 24 часа» (NewsOne) будет проведена в период с 24 по 25 июля 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после появления информации о проведении телемоста с пропагандистским телеканалом страны-агрессора России, в ГПУ зарегистрировали производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины

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