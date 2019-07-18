- 15:48 Под Киевом задержали "минера" столичных медучреждений
- 15:41 У Путина объяснили, почему против обмена "всех на всех"
- 15:26 Дело об убийстве ребенка в Переяславе: прокуратура требует домашний арест для 16-летнего стрелка
- 15:25 Петра Порошенко пытаются снять с выборов: дело передали судье Вовку
- 15:23 Победительницу Уимблдона встретили на родине 30 тысяч ликующих фанатов
- 15:18 В Киеве суд рекордно уменьшил залог для наркоторговцев-иностранцев
- 15:16 Команда «Европейской Солидарности» убедила депутатов Европарламента жестко требовать от РФ освобождения украинских узников, — Ирина Геращенко
- 15:11 Оккупанты похвастались достижением при строительстве Крымского моста
- 15:09 «Черкассы»: в Одессе показали фильм о героическом сопротивлении украинских моряков в Крыму
- 14:57 Главари "ДНР" и "ЛНР" шантажируют Зеленского
- 14:57 Женщину жестоко убили в собственной квартире: подробности кровавого ЧП в Киеве
- 14:56 Стало известно имя третьего судьи «Танців з зірками»
Оккупанты похвастались достижением при строительстве Крымского моста
Оккупанты отчитались о завершении укладки рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Как сообщают СМИ аннексированного полуострова со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост», 14 июля под арками Крымского моста состоялась «церемония стыковки» двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь».
Строительство осуществляет компания «Стройгазмонтаж», принадлежащая близкому к Путину бизнесмену Аркадию Ротенбергу (находится под санкциями).
Запуск железнодорожного сообщения по мосту Россия запланировала на конец 2019 года.
Ранее российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар предупреждал, что с началом курсирования поездов. Крымский мост ждет непреодолимая проблема: выдержать дополнительный вес в 6 тысяч тонн (вес состава из 60 вагонов) мост просто не сможет. По его словам, Россия должна будет потратить на его поддержание миллиарды бюджетных рублей, и в конце-концов эксплуатационные расходы на содержание перекроют его стоимость.
Известный мостостроитель Георгий Росновский в интервью «ФАКТАМ» также выразил сомнение в устойчивости Крымского моста, при строительстве которого, по его словам, отмыли огромное количество денег.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..