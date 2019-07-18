Авто эвакуировали на штрафплощадку: куда бежать и что делать

Украина

С середины июля неправильная парковка для столичных водителей начала оборачиваться серьезными проблемами — немаленькими штрафами, а в некоторых случаях даже эвакуацией автомобиля. В Киеве такие меры воздействия уже успели сполна ощутить на себе автомобилисты, привычно припарковавшие свои машины на узких центральных улочках. Вернувшись после недолгого отсутствия, они авто не обнаружили. То есть произошло именно то, что было обещано столичными властями еще в январе, когда вступил в силу закон о парковании. Тогда муниципальными парковщиками, на которых возложены неприятные для водителей функции, только пугали — их штат не был укомплектован. Нынче же первые десять из них уже приступили к своим обязанностям, сразу вызвав ажиотаж. Сегодня мы напомним, в каких случаях нарушителям правил парковки грозит денежное взыскание, а в каких — временное изъятие машины, во сколько обойдутся такие нарушения, как можно оплатить штраф, где искать эвакуированный автомобиль и как водителю его вернуть.

На первых порах особое внимание будет уделяться машинам, оставленным на полосах общественного транспорта

Итак, в Киеве 8 июля неожиданно от слов перешли к делу — от разъяснительной и профилактической работы с водителями (мол, вы нарушаете правила и здесь нельзя парковаться) до накладывания реальных штрафов, а спустя несколько дней — еще и к принудительной эвакуации машин. Пока неприятности коснулись автомобилистов, которые не там и не так оставляют свои машины на центральных улицах города — в тех местах, где подобные нарушения реально создают проблемы для движения транспорта. В частности, масштабные рейды по эвакуации в первую неделю своей работы инспекторы по парковке проводили совместно с сотрудниками патрульной полиции на бульваре Шевченко и улице Леонтовича. Они очищали от нарушителей полосу общественного транспорта и места его остановки. По данным столичных властей, уже оформлено более сотни нарушений и отправлено на штрафплощадки около пятидесяти неправильно припаркованных автомобилей.

Как заявил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, на первых порах особое внимание будет уделяться машинам, оставленным на полосах общественного транспорта.

«Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полицией Киева работают над упорядочением движения общественного транспорта. Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко — от Бессарабской площади до площади Победы и с противоположной стороны. И это не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы», — подчеркнул мэр.

Новые методы работы уже дали результат. Количество нарушителей на этих улицах к концу недели существенно сократилось.

«Мы очень интенсивно отработали на этой неделе бульвар Шевченко. Сегодня с утра проходили пешком, дошли от Бессарабского рынка до площади Победы, могу заметить, что эффект есть, и очень большой. Было эвакуировано всего лишь три автомобиля за это время. Сейчас мы наблюдаем положительный эффект», — рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

В каких случаях водителям грозит денежный штраф, а в каких — принудительная эвакуация автомобиля

Напомним, что все эти меры воздействия на нарушителей применяются на основании Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств», который вступил в силу еще в сентябре прошлого года. Именно этим документом была существенно упрощена процедура привлечения к ответственности автомобилистов, нарушающих правила остановки, стоянки и паркования транспортных средств. Ключевые нововведения таковы: теперь все происходит на основании фотофиксации факта нарушения, и постановление о наложении штрафа выносится уже без участия водителя; кроме денежного взыскания, в определенных случаях проводится и эвакуация автомобиля; помимо полицейских, к ответственности водителя имеют право привлечь еще и парковочные инспекторы. Эти инспекторы, получив расширенные права, помимо штрафов за неоплату парковки, также могут оштрафовать водителей, нарушивших правила остановки и стоянки транспортных средств.

В каких случаях для нарушителей определяется та или иная мера воздействия? Как разъяснил Дмитрий Рахматуллин, парковочные инспекторы могут оштрафовать водителей за нарушение правил остановки и стоянки (за это грозит штраф в размере 255 гривен), а также за простой транспорта более десяти минут на платной площадке без оплаты услуг по ее использованию (штраф в 20-кратном размере от стоимости часа парковки на данной площадке). Водителя, припарковавшегося на местах, предназначенных для стоянки инвалидов, накажут еще строже — штрафом в 30-кратном размере от стоимости часа парковки.

В Киеве в зависимости от парковочной зоны установлены следующие тарифы: 5 или 10,7 гривни за час. Номера парковочных зон нанесены на информационные щиты под парковочными знаками. Оплата парковки осуществляется исключительно по безналичному расчету: через паркомат, с помощью смартфона через приложение «Мобильная парковка» или путем покупки парковочных талонов. Кстати, с 1 июля в столице ввели новые талоны — у них другой цвет, расположение номеров зон и дополнительная информация (из степеней защиты — голограмма и уникальный номер).

Пока парковочные инспекторы штрафуют только за нарушение водителями правил остановки и стоянки. «С введением в действие автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке (АСКОП) инспекторы по парковке будут штрафовать и за неоплату парковки. Штраф за каждые сутки пользования парковкой исчисляется в двадцатикратном размере от стоимости одного часа», — объяснил Дмитрий Рахматуллин.

По его словам, за время проведения так называемой операции «Парковка» инспекторы успели выписать более сотни штрафов. При этом чиновника удивляет, что люди оплачивают штрафы в полном объеме, хотя по закону в первые десять дней после вынесения административного взыскания действует скидка в 50 процентов.

Эвакуация транспортных средств может применяться одновременно с денежным штрафом в размере 510 гривен, если припаркованный автомобиль создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения.

Это происходит при:

остановке ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

остановке на пешеходных переходах и ближе десяти метров от них с обеих сторон;

остановке ближе десяти метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

остановке на перекрестках и ближе десяти метров от них с обеих сторон;

стоянке в местах, где создается препятствие для движения пешеходов,

Помимо этого, эвакуация вместе с денежным штрафом грозит и за нарушение правил парковки, когда водитель отказывается оплатить стоянку на площадке, а также за парковку на местах для инвалидов.

Нарушителей правил парковки штрафуют с помощью обычных смартфонов

Непривычно, что процесс оформления нарушения за неправильную парковку теперь происходит с помощью обычного смартфона. При выявлении такого автомобиля парковочный инспектор фиксирует факт нарушения и расположение машины на камеру телефона, а затем с его помощью связывается со своим коллегой, работающим в офисе. Тот в свою очередь через базу данных МВД «Единый государственный реестр транспортных средств» определяет владельца автомобиля, оформляет уведомление об административном взыскании и отправляет его обратно коллеге на место нарушения. Полученный файл уведомления парковочный инспектор распечатывает на мобильном принтере, оставляет на нем свой автограф и закрепляет на лобовом стекле машины-нарушителя под «дворником».

«Сейчас в среднем оформление одного штрафа занимает 15 минут, потому что инспектору надо звонить оператору и ждать, пока он зафиксирует данные об административном нарушении и отправит обратно текст уведомления», — разъяснил Дмитрий Рахматуллин.

Пока доказательную базу — фотографии автомобиля с разных ракурсов — парковочные инспекторы не пересылают по Интернету, так как это незащищенный канал связи. По окончании рабочего дня сотрудники возвращаются в офис, сбрасывают фото через USB-кабели и оформляют постановление об административном взыскании, которое в течение трех дней отправляют потом заказным письмом по «Укрпочте».

Хотим обратить внимание на еще одно ноу-хау закона, реформировавшего сферу паркования транспортных средств. Если нарушение оформляется без участия водителя, ответственность за нарушение правил остановки, стоянки и парковки несет юридический владелец транспортного средства (тот, на которого оно зарегистрировано в базе данных МВД). Если же в момент нарушения за рулем автомобиля находился не владелец, хозяин транспорта имеет возможность написать соответствующее заявление, и штраф переадресуют непосредственно нарушителю.

Теперь разберемся, что же делать водителю, обнаружившему пропажу автомобиля. Не нужно сразу паниковать, думая, что его угнали. Если вы оставили машину в центре Киева с нарушением правил парковки, очень высока вероятность того, что ее просто эвакуировали.

В данной ситуации владельцу транспорта придется много побегать. Пошаговую инструкцию возвращения эвакуированного автомобиля расписал на своей странице в Facebook Дмитрий Рахматуллин:

«1. Первое место, куда в срочном порядке нужно обращаться, — это Управление патрульной полиции, которое находится в г. Киеве на ул. Народного Ополчения, 9. Там нужно забрать постановление и другие сопутствующие документы. Позвонить в полицию можно по телефону 102.

2. Вторым местом посещения станет ГП МВД Украины «Информ-Ресурсы», которое расположено по адресу: г. Киев, ул. Митрофана Дов­нар-Запольского, 8. Там проводятся все необходимые оплаты (штрафы).

3. И последнее. Эвакуированный автомобиль находится на одной из штрафплощадок ГП «Информ-Ресурсы». На какой именно — эту информацию сообщают в государственном предприятии".

По его словам, у жителей украинской столицы также есть возможность оставлять информацию о нарушениях правил парковки через контакт-центр КГГА по номеру 15−51.

Кроме того, можно позвонить в полицию по номеру 102 и по телефону 0−800−300−516 (справочная служба КП «Киевтранспарксервис»).

Порядок с парковками пока наводят только в центре Киева

Кстати, эвакуация автомобиля обойдется владельцу транспорта в копеечку — 1700 гривен за вызов эвакуатора и 300 гривен за каждые сутки нахождения транспорта на штрафплощадке. Кроме того, нарушителю придется оплатить штраф за неправильную парковку.

Мы попытались найти в Интернете контакты ГП «Информ-Ресурсы», чтобы сообщить их владельцам транспорта. Мало ли, а вдруг придется выяснять точную сумму эвакуации вместе с хранением на штрафплощадке, а также, на какой площадке хранится автомобиль. В ходе поиска выяснилось, что сайт государственного предприятия не работает, есть только его страничка в «Фейсбуке», где указан совершенно другой адрес — Военный проезд, 8. Но самое главное то, что ни на одном из интернет-ресурсов нет контактных номеров телефонов. Таким образом, хозяевам машин придется запастись терпением и достаточным количеством времени, чтобы объездить полгорода на общественном транспорте или такси, поочередно посетив все штрафплощадки, обозначенные столичным чиновником. Ну и, конечно же, прихватить с собой запас денег, чтобы хватило рассчитаться со штрафами за неправильную парковку и услугами по эвакуации. Тому, кто преодолеет все эти круги ада, вряд ли в дальнейшем захочется нарушать правила парковки…

Единственным утешением для столичных владельцев авто пока является то, что порядок с парковками муниципальные власти наводят только в центре города. Причин этому несколько. Во-первых, именно здесь неправильно поставленные машины создают больше всего проблем для движения транспорта, во-вторых, штат парковочных инспекторов в Киеве небольшой — чуть больше десяти человек, и расширять свою сферу деятельности на другие части города пока нет возможности. А в-третьих, не хватает и самих эвакуаторов. На весь город работают всего пять машин: две — от КП «Киевтранспарксервис» и три — от КП «Центр организации дорожного движения».

Как неоднократно писали «ФАКТЫ», в Киеве так называемые «герои парковки» часто блокируют движение транспорта, причем на нарушениях порой ловят звезд шоу-бизнеса, однако в последнее время появилась и новая тенденция — своими авто ограничивать доступ в подъезды многоквартирных жилых домов.

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