Общество и люди

Успеть до 31 июля: Минобразования сделало важное разъяснение для абитуриентов

В Украине проходит вступительная кампания, начавшаяся 1 июля. Минобразования напоминает, что всем поступающим в высшие учебные заведения, которые получили рекомендации на бюджетную форму обучения, необходимо принести оригиналы документов в вуз до 31 июля. Об этом на брифинге и сказала директор ГП «ИнфоРесурс» Оксана Белик.

Абитуриент должен предоставить копию документа, удостоверяющего личность, оригинал документа об образовании и приложение к нему, копию военно-учетного документа, сертификаты ВНО, 4 цветные фотографии 3×4 см, другие документы, предусмотренные правилами приема в конкретный вуз.

В электронном кабинете поступающий может получить возможность в 12:00 26 июля получить рекомендации к зачислению на бюджет и потом там появится соответствующий статус его заявления.

«После выполнения всех требований в срок до 12 часов 1 августа статус заявления меняется на „Включен в приказ“. Это означает, что вуз выдает приказ о зачислении поступающего», — цитирует Белик «Укринформ».

В случае, если поступающий не подал оригиналы документов, его рекомендация на зачисление на бюджет аннулируется и заявление приобретает статус «Исключен из списка рекомендованных».

«У тех абитуриентов, которые до 26 июля не получат рекомендацию зачисления на бюджет, напротив всех заявлений останется статус „Допущен к конкурсу“.

Заявления таких поступающих автоматически участвуют в конкурсе на контракт. Рекомендации на зачисление на обучение на контракт поступающие получат не ранее 12:00 1 августа. Соответствующая запись появится в кабинете абитуриента напротив заявления», — добавила Белик.

Регистрация заявлений поступающих в вузы в системе Единой государственной электронной базе по вопросам образования заканчивается 22 июля в 18 часов. В МОН посоветовали поступающим не затягивать до последнего дня подачи заявлений, поскольку требуется время на прохождение заявления в приемной комиссии и выяснения вопросов в случае их возникновения.

Также в МОН напомнили, что перевод на бюджетную форму тех абитуриентов, которые имеют на это право, проводится до 9 августа.

В министерстве образования напомнили, что до 26 сентября работают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», через которые в украинские вузы могут поступать абитуриенты с временно неподконтрольных и оккупированных территорий.

Для поступающих из Крыма и Севастополя прием документов на бюджет осуществляется до 12:00 19 июля, для поступающих жителей Донбасса до 18 часов 22 июля.

После этих дат они могут принимать участие в конкурсе, поступать на контракт.

Напомним, министерство образование и науки разрешило абитуриентам, демобилизованных с воинской службы в 2019 году, поступать на магистратуру по результатам вступительных экзаменов, тогда как остальные абитуриенты должны сдать обязательные единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) и единый вступительный экзамен по профильной дисциплине (ЕСВЭ).

Как сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 15 июля поступающие подали в вузы уже более полумиллиона электронных заявлений, в ТОП-5 избранных ими заведений — 3 столичных и 2 львовских университета.

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