Украина

Дело Гандзюк: СМИ обнаружили скандальную связь между "авторитетом" Левиным и главой обсовета Мангером

Родственники председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера могут быть причастными к финансированию проживания за границей криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк. Это следует из материалов СБУ, переданных в суд. Напомним, 25 июня суд продлил меру пресечения Мангеру до 3 августа.

В настоящее время Левин объявлен в международный розыск.

По мнению представителей спецслужбы, отслеживание банковских транзакций может привести к месту нахождения подозреваемого, сообщают Українські Новини.

30 мая Департамент контрразведки СБУ идентифицировал банковские учреждения, которые используются для перечисления денежных средств Левину, а также круг лиц, со счетов которых перечисляются средства на банковские счета подозреваемого. В списке СБУ значатся гражданская жена, бывшая жена, сын и дочь Мангера. В июле суд наконец дал следователям доступ к информации о банковских счетах указанных лиц.

В феврале Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства Гандзюк, а в конце года заочно сообщила о причастности к убийству Гандзюк бежавшему Левину.

Непосредственные участники нападения на активистку отделались формальным наказанием, поскольку пошли на сделку со следствием.



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