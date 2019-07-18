- 19:08 Пытаются компенсировать потерю позиций: командующий ООС объяснил активизацию боевиков на Мариупольском направлении
- 18:48 В Одессе средь бела дня из авто украли полмиллиона: дерзкий вор попал на видео
- 18:37 Десятки детей из Харькова отравились на отдыхе в Яремче: первые подробности ЧП
- 18:34 ВСУ решили провести боевые стрельбы на черноморском побережье: на каких пляжах будет небезопасно
- 18:20 Судью, решившую отобрать лицензию у SkyUp, не смогли отправить в отставку
- 18:09 Жителей киевского Подола предупредили о проблемах с метро 19 июля
- 18:06 В Одессе к автомобилю высокопоставленного чиновника прикрепили муляж взрывного устройства
- 18:00 Еще даже не ступив на Луну, американцы выбросили на нее мешок с мусором
- 17:51 Самый модный аксессуар лета: советы дизайнера
- 17:50 Либо дорога, либо отставка: Зеленский потребовал до 15 октября построить автопереход через дамбу ДнепроГЭСа
- 17:45 Дело Гандзюк: СМИ обнаружили скандальную связь между "авторитетом" Левиным и главой обсовета Мангером
- 17:30 Успеть до 31 июля: Минобразования сделало важное разъяснение для абитуриентов
Дело Гандзюк: СМИ обнаружили скандальную связь между "авторитетом" Левиным и главой обсовета Мангером
Родственники председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера могут быть причастными к финансированию проживания за границей криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк. Это следует из материалов СБУ, переданных в суд. Напомним, 25 июня суд продлил меру пресечения Мангеру до 3 августа.
В настоящее время Левин объявлен в международный розыск.
По мнению представителей спецслужбы, отслеживание банковских транзакций может привести к месту нахождения подозреваемого, сообщают Українські Новини.
30 мая Департамент контрразведки СБУ идентифицировал банковские учреждения, которые используются для перечисления денежных средств Левину, а также круг лиц, со счетов которых перечисляются средства на банковские счета подозреваемого. В списке СБУ значатся гражданская жена, бывшая жена, сын и дочь Мангера. В июле суд наконец дал следователям доступ к информации о банковских счетах указанных лиц.
В феврале Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства Гандзюк, а в конце года заочно сообщила о причастности к убийству Гандзюк бежавшему Левину.
Непосредственные участники нападения на активистку отделались формальным наказанием, поскольку пошли на сделку со следствием.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.