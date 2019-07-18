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В Одессе средь бела дня из авто украли полмиллиона: дерзкий вор попал на видео
В Одессе произошла кража денег из элитного автомобиля Tesla. Неизвестный похитил 570 тысяч гривен из припаркованной машины. Напомним, недавно под Одессой из машины, в которой находился 10-летний ребенок, украли деньги и украшения почти на миллион гривен.
Видео кражи из Tesla опубликовал 18 июля Александр Гуров.
На ролике видно, как мужчина подходит к элитной иномарке и сначала осматривается. Затем он зачем-то садится в припаркованный неподалеку автомобиль и примерно через минуту возвращается к Tesla.
После этого злоумышленник разбивает боковое стекло и, уже неся в руках что-то объемное и темное, бежит обратно в авто, которое моментально уезжает.
Как сообщает «Сегодня», в отделе коммуникации областного управления подтвердили факт кражи.
Подобные кражи из авто нередки в крупных городах. В начале июля в центре Киева произошло разбойное нападение — трое неизвестных в масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении. Ранее в Оболонском районе столицы неизвестные похитили 500 тысяч гривен из припаркованного автомобиля.
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