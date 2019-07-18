Беспартийный самовыдвиженец Максим Курячий лидирует в 25-м округе, — опрос

Украина

Перед проведением досрочных парламентских выборов были обнародованы результаты опроса по проекту «Рейтинг политических предпочтений жителей Днепра». В 25-м избирательном округе Днепра определились фавориты предвыборной гонки. Об этом сообщила Анна Ревина, научный сотрудник лаборатории социологического мониторинга Днепропетровского государственного университета внутренних дел, пишет сайт «056.ua».

Так, согласно проведенному опросу, за беспартийного самовыдвиженца Максима Курячего готовы проголосовать 29,5% респондентов. За ним следует Загид Краснов с 18,6% поддержки.

При этом около пятой части опрошенных — 21,7% пока еще не определились с выбором. Показатели остальных кандидатов по округу в сумме дают 30,2%.

Прогнозируемая явка должна составить 61,3%. Это та категория респондентов, которая сегодня обладает четко выраженной гражданской позицией и однозначно придет на выборы.

16,3% опрошенных пока еще не решили, пойдут ли на избирательные участки.

При этом не определились со своим решением 4,1% граждан.

По данному округу было опрошено 1580 респондентов с соблюдением необходимых половозрастных критериев, отражающих демографические реалии районов. Погрешность выборки составляет 2,5%. Опрос проводился с 15 по 17 июля.

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