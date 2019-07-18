Разработчики FaceApp ответили на обвинение в утечке данных пользователей приложения

Наука и технологии

Несмотря на то, что мобильное приложение FaceApp, с помощью которого можно «состарить» любого человека, разработано российской компанией Wireless Lab, данные лиц, которые пользуются ним, не пересылаются в РФ. Об этом говорится в заявлении компании.

В компании также утверждают, что они не продают и не делятся данными пользователей с третьей стороной, сообщает TechCrunch.

По данным программистов, многими функциями FaceApp можно пользоваться без логинов, и поэтому 99% человек не регистрируются в мобильном приложении. Именно поэтому компания и не может получать данные пользователей.

Напомним, ранее лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер попросил ФБР проверить, получило ли российское правительство персональные данные американских пользователей через мобильное приложение FaceApp.

«ФАКТЫ» писали, что эксперты предостерегают пользователей о том, что приложение может нести в себе риск разглашения персональной информации. И тем, кто не хочет, чтобы их личные данные попали, в том числе, и к российским спецслужбам, лучше не пользоваться программой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter