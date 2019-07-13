Украина

Будет масса исков в ЕСПЧ: Супрун призвала не кастрировать принудительно педофилов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала президента Владимира Зеленского наложить вето на принятый накануне Верховной Радой закон о химической кастрации педофилов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Глава медицинского ведомства уверена. Что поддержавшие закон о принудительной химической кастрации педофилов депутаты стали жертвами предвыборной манипуляции.

«Украина станет первым государством в мире, превратившим лечение в наказание», — написала Супрун.

По ее мнению, педофилия действительно является психической болезнью и ее лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения. Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Но не все, кто совершают такие преступления, имеют психическую болезнь. Исследования показывают, что только половина таких преступлений совершена педофилами.

«Поэтому Украина будет принудительно делать химическую кастрацию людям, без учета их состояния здоровья», — считает чиновница.

Ульяна Супрун полагает, что если данный закон вступит в силу, Украина столкнется с исками в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека.

«Надеюсь, что президент не подпишет этот закон. Потому врачи не будут осуществлять антигуманное „лечение“, которое противоречит их профессиональной этике», — резюмировала глава Минздрава.

Напомним, что 11 июля Верховная Рада приняла закон № 6449 команды Радикальной партии Олега Ляшко «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости». Законопроектом предлагается создать открытый реестр педофилов и ввести принудительную химическую кастрацию для них.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», юрист-криминолог Анна Маляр считает, что закон о химической кастрации нарушает фундаментальные права человека, Конституцию и международные нормы. Упоминаемая в законе принудительная химическая кастрация педофилов во всем мире используется как метод лечения, и только в Украине додумались сделать это наказанием.

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