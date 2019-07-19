Стал известен диагноз, поставленный Инне Чуриковой врачами

Шоу-бизнес

Специалисты НИИ имени Склифосовского поставили диагноз госпитализированной в медицинское учреждение народной артистке СССР Инне Чуриковой. Об этом пишет информационный ресурс «360».

«Актриса Инна Чурикова, упавшая во время спектакля со сцены, находится в хирургической реанимации… По данным источника, у актрисы диагностирован перелом ребер с левой стороны», — сказано в сообщении.

В настоящее время состояние Инны Михайловны, по некоторым оценкам, тяжелое. Муж и сын звезды уже едут к ней в больницу.

Напомним, ЧП произошло вечером 18 июля прямо во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». У актрисы закружилась голова, в темноте она оступилась и упала со сцены.

К сожалению, за последнее время это уже не первый подобный инцидент. Два с половиной года назад, в декабре 2016 года, по пути на работу актриса неудачно упала и повредила руку. «Ленкому» пришлось перенести спектакли с участием Инны Михайловны до ее выздоровления.

Народной артистке СССР Инне Чуриковой 75 лет. Она снялась в десятках фильмов, в том числе в «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама», «Идиот» и «В круге первом», и «Ширли-мырли».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне медикам пришлось экстренно госпитализировать российского шоумена Бари Алибасова, отравившегося средством для чистки труб.

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